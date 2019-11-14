(Özel haber) Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolcuları ve teknik ekibi ve TFF'yi tebrik ederek, "Elemelerin başından beri olan performansları, motivasyonları, sinerjileri Euro 2020'nin anahtarlarını almamızı sağladı" dedi.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde karşılaştığı İzlanda golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Maçtan önce zor geçeceği belli olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Hamdolsun millilerimiz oyundan düşmediler. Maçı bırakmadılar. Elemelerin başından beri olan performansları, motivasyonları, sinerjileri Euro 2020'nin anahtarlarını almamızı sağladı. Oyuncularımızı, hocamızı ve federasyonumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte hep zirveye oynayan, tek başarılarla değil, sürekli başarıyı ve daha ilerisini hedefleyen milli takımla, spordaki diğer branşlarımızla bu yolu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımız uğurlu geldi"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun seyahatine rağmen maça geldiğini belirten Kasapoğlu, "O yol yorgunluğuna rağmen geldi. Takımı her zamanki desteğiyle, duasıyla destekledi. Elemeler bitmeden garantilemiş olduk. Daha önce ihtimaller pek çok zaman katlıyorduk. Bu sefer çok öncesinden bu işi garantilemiş olduk. İnşallah EURO 2020'de de en güzel şeklinde millilerimiz bizi gururlandırmaya, sevindirmeye devam edeceğiz. 55 bin seyircimize de müteşekkiriz. Onların coşkusu, heyecanı birliği, beraberliği ayrıydı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL