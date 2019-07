(Özel haber) Barış Orhunbilge: "Arzu ettiğimiz şey evlatlarımızın yurt dışına gitmesi"

Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, yetiştirdikleri genç futbolcuları Avrupa'ya yönelik hazırladıklarını belirterek, "Geçen sene sadece yurt dışında katıldığımız turnuva sayısı 25. Bu demek oluyor ki evlatlarımızı yurt dışındaki yaşıtları ile geleceğe hazırlıyoruz.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezonunun güzel geçmesini temenni ettiğini belirten Orhunbilge, "Umarım futbolun güzelliklerinin öne çıktığı çok keyifli bir sezon olur. Bizim açımızdan kulübümüzün şirketleşme sonrası 7. yılı. Üretici bir kimliğimiz var. Bu kadar tüketen Türk futbolunda birilerinin de üretmesi gerekiyor. Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla, tesislerimizle, genç oyunculara yaptığımız yatırımlarla dikkat çektiğimizin farkındayız. Bu seneye 'Altın sezon' dedik. Özellikle hazırlayıcı takımımız Niğde'den, Altınordu Futbol Akademimizden de takıma dahil ettiğimiz 10'un üstünde gencimiz var. Yeni dönem için mevcut abilerin yanı sıra güzel bir harman olacağının kanaatindeyim. Bir taraftan her zaman iddialıyız ama özellikle odaklandığımız nokta olan yetiştiricilik anlamında bu ülkeye hizmet etmeye, 81 milyona hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Her sene A Takımımızı denk bütçe ile kurmaya çalışıyoruz"



Yabancı oyuncu oynatmamalarının kendilerine meydan okumak olduğunu ifade eden Barış Orhunbilge, "Çok kolay bir lig değil. 6 tane yabancı var, 5 sahada oluyor. Bu anlamda evlatlarımız içinde iyi bir sınav oluyor. Özellikle organizasyonumuzun en olgunlaştığı sene diyebilirim. Sadece Türkiye'de değil, dünyada finansal anlamda farklı bir mevsim var. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta ortada. Özellikle Finansal Fair-Play gibi durumlar var. Biz bunun çok farkındayız. Her sene A Takımımızı denk bütçe ile mümkün mertebe yönetmeye gayret ediyoruz. Bizim akademimiz çok büyük. Bu sene hem iddialı olup, hem de Altınordu oyun felsefesinden ödün vermeden ülke futbolseverlerine çok güzel anlar yaşatacağımızı düşünüyorum. Umarım sakatlıktan uzak keyifli bir lig olur" şeklinde konuştu.



"Bu seneyi 2 transfer ile kapatmayı planlıyoruz"



Bu yaz transfer dönemini 2 transfer ile kapatacaklarını ifade eden Orhunbilge, "Önümüzdeki sene de komple transferi kapatmak istiyoruz. Bu şu demek; Niğde'deki organizasyonumuz Altınordu felsefesini tamamen yaşattığımız bir yer. Çok daha farklı misyonda, farklı gençleri Türk futboluna sunan Altınordu yaşayacağını düşünüyorum. O bakımdan da çok heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.



"Arzu ettiğimiz şey evlatlarımızın yurt dışına gitmesi"



Altınordu'da yetiştirdikleri genç futbolcuları Avrupa'ya yönelik hazırladıklarını belirten Barış Orhunbilge, "Çünkü orada mantalite çok farklı. Bugün Süper Lig'de 11 yabancı ile çıkan takımlar oluyor. Böyle olunca bizim TFF 1. Lig'in biraz daha yetiştirici olma misyonu olması gerekiyor ama bizim ligde de 6 tane yabancı var. Bizim genç oyuncularımız açısından evet çok zor bir lige (Süper Lig) giriyorlar ama öte yandan da onların gelişimini desteklemek amacıyla bizim zaten bir alt ligde Niğde projemiz var. Evlatlarımız orada 34 haftaya yaklaşan maçlar oynuyor. Bu şekilde Altınordu'ya gelerek tecrübe ediyorlar. Geçen sene sadece yurt dışında katıldığımız turnuva sayısı 25. Bu demek oluyor ki evlatlarımızı yurt dışındaki yaşıtları ile geleceğe hazırlıyoruz. Tabii ki arzu ettiğimiz şey evlatlarımızın yurt dışına gitmesi" değerlendirmesinde bulundu.



"Transfer olan oyuncularımız mutlaka aldıkları eğitimin karşılığını verecekler"



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımda az süre bulan eski kalecileri Berke Özer'i tekrar takıma gelme durumu olup olmasının sorulması üzerine Orhunbilge, "Tabi onların hep planlaması, hesaplaması var. Onlar çok iyi eğitim aldı. Çağlar, Cengiz, Berke, Alican, Barış. Çok iyi futbol eğitimi aldılar. Bunun yanında hayat eğitimi aldılar. Ben hepsinin mutlaka bir şekilde çok iyi noktalara geleceği kanaatindeyim. Şu an 20'li yaşlardalar. Avrupa futbolundaki transferleri görüyoruz, 17, 18 yaşında. Ciddi flaş transferler yapıyorlar. Mutlaka aldıkları eğitimin karşılığını verecekler" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

