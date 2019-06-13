(Özel Haber) Bir annenin evlat hasreti
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Kütahya'da 2 kız evladını 3 yıldır göremediğini belirten anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.
Kütahya'da 2 kız evladını 3 yıldır göremediğini belirten anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Hamidiye Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Sultan Çakal, 3 yıl önce ayrıldığı ve Niğde'de yaşayan S.K.'nın, kızları 12 yaşındaki Emine ve 10 yaşındaki Medine'yi mahkeme kararına rağmen göstermediğini iddia etti.
3 yıldır evlat hasreti çektiğini belirten Sultan Çakal, "2 kızımın velayeti ayrıldığım eşime verildi. Mahkeme kararı olmasına rağmen çocuklarımı göremiyorum. Maddi durumunun olmadığı için Niğde'ye gidemiyorum.Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evlatlarımla birlikte yaşamak istiyorum. Bunun için çalmadık kapı bırakmadım. Tüm kapılar yüzüme kapandı. CİMER'e durumu belirten 3 ayrı müracaatım oldu. Ancak hiçbir gelişme olmadı. Tek çarem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Emine hanım lütfen sesimi duyun" diye konuştu.
Sultan Çalan, Kütahya'da kirada oturduğunu ve gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA
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