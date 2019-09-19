Son Dakika Haberleri: (Özel Haber) Birol Ünsal: "Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve...
Son Dakika Spor Haber

(Özel Haber) Birol Ünsal: "Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve...

1 saat önce

- (Özel Haber) Birol Ünsal: "Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynadık" Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal: "Bayrağımıza tepki gösterdiler" "Maçın tekrarı için başvurduk"ANKARA - Hentbolda EHF Kupası'nda PAOK ile...

- (Özel Haber) Birol Ünsal: " Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynadık"

Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal:

"Bayrağımıza tepki gösterdiler"

"Maçın tekrarı için başvurduk"

ANKARA - Hentbolda EHF Kupası'nda PAOK ile Selanik'te karşılaşan Muratpaşa Belediyespor'da Başantrenör Birol Ünsal, yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynamak zorunda kaldık" dedi.

Avrupa Hentbol Federasyonu 1. Tur mücadelesinde PAOK ile Yunanistan ile karşılaştığı maçta yaşanan ırkçı olaylar sonrasında Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Ünsal, "Maç 2 dakika oynanıyor, 2 dakika duruyor. Sürekli ensenizde küfür eden, tüküren, sahaya yabancı madde atan bir taraftar var" diye konuştu.

"Sportif olmayan ve rahat oynamamamıza engel bir ortam vardı"

Yunanistan'a PAOK ile hentbol maçı oynamaya nihayetinde sportif bir etkinlik için gittiklerini belirten Ünsal, "Orada istemediğimiz, sportif olmayan ve rahat oynamamamıza engel bir ortam vardı. Birçok mücadelemize rağmen öncelikle bayrağımıza tepki gösterdiler. Asmak istemediler. Taraftar fanatikse o zaman iki bayrağında olmaması gerektiğini söyledik. Maç başlarken her yere kendi bayraklarını astılar. İkinci maçımızda güvenliği biraz daha arttırdılar ama görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Atmosferi kaldıramadık"

Genç bir kadro ile mücadele ettiklerini dile getiren Başantrenör Ünsal, "Oradaki atmosferi kaldıramadık. Açıkçası PAOK takımı bizden daha iyi bir takım değil. Maç 2 dakika oynanıyor, 2 dakika duruyor. Sürekli ensenizde küfür eden, tüküren, sahaya yabancı madde atan bir taraftar var. Maçı kaldıramadık" diye konuştu.

Maçın tekrarı için başvurduklarını vurgulayan Birol Ünsal, "Maç görüntüleri ile birlikte maçın tekrar oynanması için müracaat ettik. Ama bu idari bir konu. Üstümüze düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.

(Özel Haber) Birol Ünsal: Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve...

Yunanistan, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Türkiye 36. sıraya yükseldi 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:02:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel Haber) Birol Ünsal: "Yunanistan'da görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]