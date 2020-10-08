Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: "Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: "Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz"

08.10.2020 10:20

Edinilen son dakika haberine göre - (Özel haber) Brock Motum: "Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz" Galatasaraylı basketbolcu Borck Motum: "Galatasaray'daki hedefim kazanmak üzerine olacak" Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Avustralyalı oyuncusu Brock Motum, ligde bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili...

- (Özel haber) Brock Motum: "Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz"

Galatasaraylı basketbolcu Borck Motum:

"Galatasaray'daki hedefim kazanmak üzerine olacak"

İSTANBUL - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Avustralyalı oyuncusu Brock Motum, ligde bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, "Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Riva'da yapımına devam edilen Düşler Vadisi'nde düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Buluşmada sarı-kırmızılı takımın Avustralyalı basketbolcusu Brock Motum, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Düzenlenen buluşma ile ilgili düşüncelerini aktaran Motum, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Takım arkadaşlarımızı sadece saha içinde görebiliyoruz. Ailelerini tanımak ve onların birbirini tanıması çok hoş. Dolayısıyla takım kimyamız için birbirimizi daha iyi tanımamız için daha iyi bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz"

Avustralyalı basketbolcu, ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, "İşin rekabet kısmını zaten biliyoruz ama bunun yanı sıra bizim için her maç çok önemli. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Her hafta daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bunun için her maç bizim için bir fırsat. Hala bir şeylerin inşasına devam eden bir takımız. Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'daki hedefim kazanmak üzerine olacak"

Kariyer hedeflerine de değinen 29 yaşındaki oyuncu, "Uzun süredir yüksek seviyede oynuyorum. Galatasaray da bu seviyenin en önemli takımlarından bir tanesi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada herkes kazanmayı çok önemsiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Benim de kişisel hedefim olarak bu sezon kazanma odaklı kulüp ve kendim için kazanmak istiyoruz. Kendi açımdan konuşmak gerekirse daha iyiye gitmeye çalışacağım. Kendimi eksiklerini kapatmaya çalışan bir oyunu olarak tanımlıyorum. Galatasaray'da bu sezon hedefimiz kazanmak üzerine olacak" diye konuştu.

Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz
Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz
Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz
Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz

Galatasaray, basketbol, Beşiktaş, Erkek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: 'Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi
Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı         
10:15
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı         
09:28
Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı         
08:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:10:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! (Özel haber) Brock Motum: "Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei