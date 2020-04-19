(Özel haber) Bülent Bölükbaşı: "Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık" -2- - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Bülent Bölükbaşı: 'Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık' -2- - Son Dakika Spor

(Özel haber) Bülent Bölükbaşı: "Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık" -2-

7 saat önce

- (Özel haber) Bülent Bölükbaşı: "Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık" Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı: "Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın!

- (Özel haber) Bülent Bölükbaşı: "Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık"

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı:

"Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın!"

"Oyuncularımız Türkiye'yi daha güvenli buluyor"

"Başkan Mensah'ı sağlığı için Çin'e göndermedi"

"Maaşlarda bir indirimi şu an düşünmüyoruz"

İSTANBUL - Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, dün itibariyle futbolcuların ödemelerinin bir kısımını yaptıklarını belirterek, "Burası Kayserispor Kulübü. Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın!" dedi.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, İhlas Haber Ajansı muhabirine takımın son durumu ve planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncularının genel durumlarının gayet iyi olduğunu belirten Bölükbaşı, "Korona virüs illetinden inşallah ülkece en az hasarla kuruturuz. Oyuncularımız izinli. Evlerinde bireysel çalışmalarını yapıyorlar. Evlerindeki idmanlar ne kadar verimli olur tartışılır. Bireysel antrenmanla takım idmanı arasında büyük farklar var. Tesislerimizdeki sahamızı, bireysel olarak gerekli tedbirleri alarak bazı oyucularımız kullanıyor. Futbolcularımızın hepsi Kayseri'de. Oyuncularımızla her gün görüşüyoruz. Durumları da gayet iyi" dedi.

"Ödemelerimizi bir kısmını yatırdık"

Dün itibariyle takımın alacaklarının bir kısmını ödediklerini belirten Bülent Bölükbaşı, "Bütün kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durumu herkes biliyor. Berna başkan göreve geldiğinde büyük mali yük vardı. Büyük kısmını hallettik. Ama yine ciddi sıkıntılar var. Buna rağmen biz oyuncalara ödeme konusunda sıkıntı yapmamak için çabalıyoruz. Dün itibariyle başkanımız futbolcularının ödemelerinin bir kısmını daha yatırdı. Tabi bir oyuncumuzu FIFA'dan yazı gönderince onun ödemesini bekletiyoruz. Mevcut şartlarda bir oyuncunun FIFA hamlesi yapması başkanı ve bizi üzdü. Bu şartlarda ödeme yapmamıza rağmen bir oyuncunu böyle hamle yapması bizi üzdü. Galiba birileri tarafından o oyuncun kafası çeliniyor. Mart ayı için FIFA'dan bize yazı göndermek ne kadar etik? Ödeme talimatı verilmişti. FIFA'dan yazı gelince biraz beklettik. Çünkü arada ödeme farkı çıkıyor. Yazı gelince şimdi eksik ödeme yapmış olacağız, Mart ayını da istiyor. Muhtemelen birilerinin etkisi altında bu işlemi yaptı. Bizim ödemeler konusunda bir sorunumuz yok. Başkanımız, özel işlerini bıraktı, oyuncuların ödemelerini nasıl yaparız diye düşünüyor. Sanırım o oyuncumuz, bu fırsattan istifade etmek isteyenler tarafından yönlendirildi. Oyuncular bize 'oynamadığımız ayların parasını nasıl isteyelim' dediler. Ama başkanımız ödemeleri aksatmamak için yoğun çaba sarf ediyor. Başkanımızın istemediği hiçbir oyuncu serbest kalmaz. Burası Kayserispor kulübü. Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın. Kimse bizim kulübümüzden bir oyuncuya 'boşa çıkar da alırım' diye heves etmesin" şeklinde konuştu.

"Başkanımız maaşlarda şu an indirim düşünmüyor"

Başkan Berna Gözbaşı'nın şu an oyunculardan indirim istemeyeceğini belirten Bölükbaşı, "Kayserispor özelinde konuşursak oyuncuların maaşlarında ciddi farklılıklar var. Biz mümkün olduğu kadarıyla maliyetleri aşağıya çekmeye çalıştık devre arasında yaptığımız anlaşmalarda. Şimdi herkese eşit indirimden bahsediliyor. Bu olursa büyük farklar olur, yerli-yabancı arasında ciddi farklar oluşacak. Adaleti nasıl sağlayacağız bilmiyorum. İndirim konusunu henüz gündeme getirmedik. Bunları konuşmak için uygun şartların henüz oluşmadığını düşünüyoruz. Zaten aynı yüzdelerle yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Belki de hiç konuşmayız. Ama başkanımızın düşüncesi şu an herhangi bir indirim istemeyeceği yönünde. Başkanımızın adalete çok inanıyor. Şu an bir indirim düşünmüyoruz. Tabii zaman ne gösterir bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Yayıncı kuruluş ile yaşanan krize değinen Bülent Bölükbaşı, "Biz oynadığımız kısmı talep ediyoruz, yayıncı kuruluş ödedik diyor. İki taraflı bakmak lazım. Yayınlanmış maçların ödemeleri yapmaları gayet doğal ancak yayıncı kuruluş topu federasyona atıyor. Zaman gösterecek bunu" ifadelerini kullandı.

"Ritmi bulmuşken virüs planları bozdu"

Takımın korona virüs olayları öncesi tempoyu yakaladığını söyleyen Bölükbaşı, "Takım tam momentumu yakalamıştı. Rayına oturmuştuk, alıştırma sürecini atlatmıştık. Şimdi ister istemez tempomuz bozulacak. Ama bizim her zaman söylediğimiz şey sonuna kadar mücadele. Ligde kalma yolunda ciddi savaş verdik. Yukarıdaki takımlar daha rahat edecekler. Bizim rahat etme lüksümüz yok. Oyuncularımız da her şeyin hala bitmediğini savaşmaya devam edeceklerini dile getiriyorlar. Süreci göreceğiz. Biz liglerin oynanmasını istiyoruz. Kayseri'de inanmış bir oyuncu grubumuz var. Fiziksel olarak belki bir şeyler kaybetmiş olabiliriz ama mental olarak hazırız. Savaşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Başkan Mensah'ı sağlığı için Çin'e göndermedi"

Devre arasında Çin'den teklif alan Bernard Mensah'ı Başkan Berna Gözbaşı'nın korona virüs olayları nedeniyle göndermediğini belirten Bölükbaşı, "Mensah'a teklif gelince başkanımız 'Ne işi var Çin'de' dedi. Başkanımız para kazanma odaklı bakmıyor. Bu kadar insan oradan kaçarken orada ne işi var dedi. Başkanımız parayı bile sormadı. 'Para için bir oyuncumu riske atmam' dedi. Başkan, oyuncunun menfaatine, kulübü menfaatine göre bakıyor" dedi. Bölükbaşı, kaleci Lung'un takımda mutlu olduğunu da belirterek, "Lung Kayserispor'da çok mutlu. Kendisi de her fırsatta dile getiriyor. Şu an virüs nedeniyle hanımında ayrı. Hanımı Romanya'da kendisi burada. Bu süreç onu biraz yıprattı. O her fırsatta 'Ben Kayseri'de mutluyum' diyor. Zaten mukavelesinde uzatma maddemiz de var. Bu süreç yaşanana kadar mutluydu. İnşallah bu süreci atlatırsak, Lung ile bir problem yaşayacağımız düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımız Türkiye'yi daha güvenli buluyor"

Yabancı oyuncuların sağlık tedbirleri açısında Türkiye'de daha güvenli olduklarını söylediklerini belirten Bülent Bölükbaşı, "Oyuncularla görüştüğümüzde Türkiye'nin daha güvenli olduğu konusunda hem fikir. Onlar yurt dışında sürekli görüşüyorlar. Buranın daha güvenli olduğunu buluyor. Fırsat bulsalar ailelerini buraya getirmek istiyorlar hatta" dedi.

"Bir an önce planlama yapılmalı"

TFF'nin liglerin kalan kısmı için bir an önce planlama yapması gerektiğinin altını çizen Bölükbaşı, "Ligleri haziranda oynayalım ya da Antalya'da maçlar devam etsin gibi senaryolar konuşuluyor. Hızlandırılırmış bir ligden bahsediyorlar. Herkes bir şey söylüyor ama düşünmedikleri şeyler var. Normalde liglere 1-5 ay ara veriliyor. Şimdi 2-2.5 ay ara verildi. 1 ay hazırlık kampına ihtiyaçları var. Şimdi yaz şartlarında 3 günde 1 maç oynayacaklar. Birçok oyuncu sakatlık nedeniyle kaybedilebilir. Bize herhangi bir bildirim ya da tavsiyeniz var mı diye kimse sormadı. TFF'de futboldan gelmiş bir tek Hamit Altıntop var. O muhtemelen söylüyordur. Ama bir an önce karar verilip yolun çizilmesi lazım. Haziranda oynattık diyelim, yeni sezon ne zaman başlayacak. Transfer dönemi ne zaman olacak, takımlar nasıl planlama yapacak bir an önce belirleme yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

(Özel haber) Bülent Bölükbaşı: Oyuncularımıza ödemelerinin bir kısmını dün yaptık -2-

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayserispor, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:56 Kaynak: İHA

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