Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika

Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor

11.01.2021 12:39

Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor PCR testi sonrası Bulgarlar gelmeyince bozulan baklavalar ve ürünler çöpe gitti Edirne'de Bulgar turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Bostanpazarı'nda, sınır kapılarında PCR testi ibra zorunluluğu sonrası Bulgarlar gelmeyince bölge...

Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor

PCR testi sonrası Bulgarlar gelmeyince bozulan baklavalar ve ürünler çöpe gitti

EDİRNE - Edirne'de Bulgar turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Bostanpazarı'nda, sınır kapılarında PCR testi ibra zorunluluğu sonrası Bulgarlar gelmeyince bölge esnafları zor günler yaşıyor. Bazı işletme sahipleri bozulan baklavaları ve diğer ürünlerini çöpe atmaya başladı.

Sınır kapılarındaki PCR testi zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler gelemeyince Bostanpazarı'ndaki işyerlerinde birçok gıda ürünü bozuldu. Bir esnaf, turistler için yaptırdığı baklavaları bozulunca çöpe atmak durumunda kaldı.

PCR testi ibrazı zorunluluğu 3 ay sürecek

Türkiye'deki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren yurt dışından giriş yapacak kişilere sınır kapılarında PCR testi ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Hal böyle olunca Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turist sayısı da yok denecek kadar azaldı.

Turistlerin yoğun olarak alış veriş yaptığı Bostanpazarı semtinde esnaflar adeta kan ağlıyor. Çektikleri kredilerle işlerini döndürmeye çalışan esnaflar, kiralarını ödeyemediklerini, turist olmayınca işlerin tamamen durduğunu belirtiyor.

"Ürünlerin son kullanma tarihleri var, bozuluyorlar"

Bostanpazarı esnaflarından Ertuğrul Yüksel, turist gelmeyince satışını yaptıkları gıda ürünlerinin bozulduğunu, çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yüksel, "Bizim ürünlerimizin üzerinde son kullanma tarihi var. Müşterilerimiz gelmediği için elimizdeki malları çöpe atıyoruz. Geçen sefer 6 ay içinde bir kamyon malımızı çöpe attık. İade alınmıyor alınsa da o firma zarar görüyor" dedi.

"Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor"

Bölge esnaflarından Fikri Ak da "Daha önce Bulgar turistler geliyordu. Bulgar turistler tüm Edirne'ye dağıldığı için esnaflar faydalanıyordu. PCR testi uygulaması olduğu için turistler gelmiyor. Zannedersem 120 leva test parası isteniyormuş. Bu da 600-700 lira civarında. Bu parayı da Bulgar vatandaşı veremiyor. Belki günde bir Bulgar turist geliyor. 'İn cin top oynuyor' diyebiliriz. Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor" diye konuştu.

Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor
Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor

PCR Testi, turist, Edirne, Bulgar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler         
11:33
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei