(Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika

(Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor

12.01.2021 00:58
(Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor, System.String[]

Edirne'de Bulgar turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Bostanpazarı'nda, sınır kapılarında PCR testi ibra zorunluluğu sonrası Bulgarlar gelmeyince bölge esnafı zor günler yaşıyor.

Edirne'de Bulgar turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Bostanpazarı'nda, sınır kapılarında PCR testi ibra zorunluluğu sonrası Bulgarlar gelmeyince bölge esnafı zor günler yaşıyor. Bazı işletme sahipleri bozulan baklavaları ve diğer ürünlerini çöpe atmaya başladı.

Sınır kapılarındaki PCR testi zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler gelemeyince Bostanpazarı'ndaki işyerlerinde birçok gıda ürünü bozuldu. Bir esnaf, turistler için yaptırdığı baklavaları bozulunca çöpe atmak durumunda kaldı.

PCR testi ibrazı zorunluluğu 3 ay sürecek

Türkiye'deki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren yurt dışından giriş yapacak kişilere sınır kapılarında PCR testi ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Hal böyle olunca Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turist sayısı da yok denecek kadar azaldı.

Turistlerin yoğun olarak alış veriş yaptığı Bostanpazarı semtinde esnaf adeta kan ağlıyor. Çektikleri kredilerle işlerini döndürmeye çalışan esnaflar, kiralarını ödeyemediklerini, turist olmayınca işlerin tamamen durduğunu belirtiyor.

"Ürünlerin son kullanma tarihleri var, bozuluyorlar"

Bostanpazarı esnafından Ertuğrul Yüksel, turist gelmeyince satışını yaptıkları gıda ürünlerinin bozulduğunu, çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yüksel, "Bizim ürünlerimizin üzerinde son kullanma tarihi var. Müşterilerimiz gelmediği için elimizdeki malları çöpe atıyoruz. Geçen sefer 6 ay içinde bir kamyon malımızı çöpe attık. İade alınmıyor alınsa da o firma zarar görüyor" dedi.

"Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor"

Bölge esnafından Fikri Ak da, "Daha önce Bulgar turistler geliyordu. Bulgar turistler tüm Edirne'ye dağıldığı için esnaflar faydalanıyordu. PCR testi uygulaması olduğu için turistler gelmiyor. Zannedersem 120 leva test parası isteniyormuş. Bu da 600-700 lira civarında. Bu parayı da Bulgar vatandaşı veremiyor. Belki günde bir Bulgar turist geliyor. 'İn cin top oynuyor' diyebiliriz. Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor" diye konuştu. - EDİRNE

PCR Testi, turist, Edirne, Bulgar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi (Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış         
00:02
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei