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Buse Naz Çakıroğlu: "Bundan sonra çift altın madalya olacak" - Son Dakika

Buse Naz Çakıroğlu: "Bundan sonra çift altın madalya olacak"

11.08.2021 13:47
Buse Naz Çakıroğlu:

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanarak, bu branşta ilk madalya zaferini elde eden Buse Naz Çakıroğlu, gururlu olduğunu ifade ederek, "Busenaz Sürmeneli ile birlikte bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlardan çift altın madalyayla döneceğiz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanarak, bu branşta ilk madalya zaferini elde eden Buse Naz Çakıroğlu, gururlu olduğunu ifade ederek, "Busenaz Sürmeneli ile birlikte bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlardan çift altın madalyayla döneceğiz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda 51 kiloda mücadele eden ve ilk kez katıldığı olimpiyatlardan gümüş madalya ile dönen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çok mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Çakıroğlu, "Sağ salim döndüğümüz için ekstra mutluyuz. Yaklaşık 1 aydır Tokyo'dayız ve ülkemizi çok özledik. Böyle bir başarıyla döndüğümüz için de mutluyum. 24 yaşında ilk olimpiyatım. İlk olimpiyatımda final oynamak çok gurur verici. Kadınlar tarihinde ilk madalyayı alan sporcu oldum. Bizden sonraki kardeşlerimiz için öncü olduk. Her zaman ringde ve dışarıdaki hayatımızda rol model olmaya çalışıyoruz. Oldukça gururluyum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA ÇİFT ALTIN MADALYA GELECEK"

Kendisinden sonra ringe çıkan ve Olimpiyat Şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli'nin maçını izleyemediğini ifade eden Buse Naz Çakıroğlu, "Busenaz Sürmeneli'nin maçını izleyemedim. Doping kontrolüne girmem gerekiyordu. Ama sonuna kadar hak etti. Yıllarca emek veriyor ve zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldi. Hak ettiğini düşünüyorum. Çok da yakıştı ona altın madalya. Umarım böyle devam eder. Bundan sonra Avrupa, dünya ve Olimpiyat'ta çift altın madalya gelecek. Öyle söz veriyoruz, öyle de olacak inşallah" açıklamasını yaptı.

"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Saat farkına karşın Türkiye'de erken saatlerde insanların ekran başına geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Buse Naz Çakıroğlu, "Oldukça mutlu oluyorum çünkü saat farkı çok fazla ama buna karşın çok fazla destek ve yorum aldık. Bu da bizi çok gururlandırdı. Türkiye son 1-2 haftadır çok zor günler geçirmesine karşın bize çok büyük destek vardı. Bizi paylaşmayı ve bize destek olmayı ihmal etmediler. Kalbimiz de her zaman onlarlaydı. Bu süreçte çok fazla duygusallığa yer yok. Sosyal medyaya çok girip burada yaşananları görmemeye çalıştık. Çünkü derinden yaraladı bizi burada yaşananlar. Artık buradayız ve elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız. Türkiye olarak çok daha güzel günler göreceğiz. Bir ölür bin diriliriz diyorum ve Türkiye her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, asla yenilmeyecektir. Buna inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Buse Naz Çakıroğlu: Bundan sonra çift altın madalya olacak
Buse Naz Çakıroğlu: Bundan sonra çift altın madalya olacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buse Naz Çakıroğlu: 'Bundan sonra çift altın madalya olacak' - Son Dakika


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