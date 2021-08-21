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(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: "İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum" - Son Dakika

(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: "İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum"

21.08.2021 15:23
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli:

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da dövüşmek istediğini aktararak, "2024 Paris o-Olimpiyatları'nda da dövüşmek istiyorum.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da dövüşmek istediğini aktararak, "2024 Paris o-Olimpiyatları'nda da dövüşmek istiyorum. Neden iki olimpiyat altın madalyasıyla profesyonel boksa geçmeyeyim ki. İnşallah bu olur" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Şampiyon boksör, başarısının ardından herkesin kendisine gururla baktığını ifade ederek, "Hala bakıyorlar. Trabzon'a gidince, ülkeme gelince, İstanbul'da gezerken herkes gurur duydu. Her bir sporcunun yaşaması gereken çok güzel ve çok özel duygular bunlar. Elim kalktıktan sonra böyle bir yere düştüm. Aslında maça çıkarken 'sen yenilsen de ağlamayacaksın' dedim ama gerçekten insan dayanamıyor. O bayrağını üstte olduğunu gördüğünde duygularına hakim olamıyor. Çok mutluyum. O bayrağımı orada dalgalanırken, İstiklal Marşı'nı okurken boğazım düğüm düğüm oldu, ağladım. İlk defa İstiklal Marşı'nı söylerken ağladım çünkü düşünsenize 13 sene bir hayalinizin peşinden koşuyorsunuz. Sabah akşam, gece gündüz ve sonra onu ellerinizin avuçlarınızın içinde tutabiliyorsunuz. Çok özel ve çok güzel duygular. İnşallah nice madalyalar getiririm de insanları böyle mutluluktan ağlatırım" şeklinde konuştu.

"İki olimpiyat altın madalyasıyla profesyonel boksa geçmek istiyorum"

Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da dövüşmek istediğinin altını çizerek, şu cümlelere yer verdi:

"Aslında yaptığım boks, profesyonel boksu andırıyor çünkü profesyonel boksu çok izliyorum ve onların yaptığı hareketleri kendime katmak istiyorum. Ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum. 2024 olimpiyatlarında da dövüşmek istiyorum. Neden iki olimpiyat altın madalyasıyla profesyonel boksa geçmeyeyim ki. İnşallah bu olur. 2024'te de şu andan iddialıyız. Hedefimizi oraya koyduk. Orada da altın madalya alıp ondan sonra belki bir olimpiyat daha madalya bir olimpiyat daha olur ya da olmaz ya da profesyonel olur ama ilerleyen zamanlarda profesyonel boks yapmak çok istiyorum."

"Olimpiyat hayali kuran sporcunun böyle şeylerde motive olduğunu görüyoruz"

Sponsoru ile ilgili de konuşan Busenaz, "Onlar bize ulaştılar. Milli gururlarımıza manevi olarak, maddi olarak destek olmak istediklerini söylediler. Çalışma koşullarına falan baktık gerçekten sporcuyu böyle yüceltmeye yönelik anlaşmaları var. Biz de onlara yönelik çalışmalarımıza karşılıklı olarak anlaştık. Sözleşme imzaladık. Gerçekten maddi ve manevi olarak her zaman yanımızdalardı. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Amatör sporcunun bir olimpiyat hayali kuran sporcunun böyle şeylerde daha çok motive olduğunu görüyoruz. İnşallah daha bu sporcu sayımızı arttırarak güzel olimpiyat madalyaları elde eder ülkemize dönüş yaparız" açıklamasını yaptı.

Yeni iş birliklerine açık olduklarını söyleyen Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Ya tabii çok teklif geldi. Yeni iş birliklerine açığız yani niye açık olmayalım ama her işi de kabul etmiyoruz her geleni de geri çevirmiyoruz. Bizim şartlarımız zaten belli onların da şartlarına uygun bir şekilde ortak yerde buluşmaya çalışıyoruz. Neden güzel projelere imza atmayalım da küçük çocuklara öncü olmayalım. İnşallah daha güzel sonuçlar gelir. Daha güzel projeler gelir. Biz de öncü olmuş oluruz."

"İnşallah ülkeme mutluluktan ağlamak daha çok nasip olur"

Kendisine dua edenlerin desteğini arkasında ve kalbinde hissettiğini belirten Busenaz Sürmeneli, "Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmediğini hissettim kalbimde ve arkamda. Çok mutluyum. İnşallah daha güzel başarılarla ülkeme gelirim. Hatta bana görünce 'ağlattın bizi' diyorlar. Ben de diyorum ki 'daha sizi çok ağlatacağım bu daha başlangıçtı'. İnşallah ülkeme daha çok mutluluktan ağlamak nasip olur. Gerçekten Türk olduğum için her zaman gurur duydum. Daha da gurur duyuyorum şimdi. Daha güzel sonuçlarla gelmek nasip olur. Herkes çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan Btc Türk Pazarlama Direktörü Elif Eda Özbek de olimpiyat kotası alan 21 sporcuya destek verdiklerini dile getirerek, ilerleyen dönemde Busenaz Sürmeneli'nin farklı yönlerini ve liderlik becerilerini gösterecek çalışmalar yapacaklarını vurguladı. - İSTANBUL

(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum
(Özel haber) Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Paris, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Busenaz Sürmeneli: 'İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum' - Son Dakika Spor


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