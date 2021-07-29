(Özel Haber) Cami bahçesinde ağır sıklet antrenmanı

Başkent'te ağır sıklet antrenmanı için açık alanı tercih eden genç sporcular, Kocatepe Camii bahçesinde boks idmanı yaptı. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sporcular ise açık havada antrenmanın tadını çıkardı.

Ankara'da amatör boksörler açık alanda antrenman yaptı. Kocatepe Camii önünde bulunan parkta idmanlarını gerçekleştiren İzzet Asarkaya ve Ali Tutuş, açık havada yaptıkları antrenmanı spor salonundaki çalışmaya tercih ettiklerini söyledi. Özel bir spor salonunda antrenörlük yaptığını ekleyen Tutuş, gelecek sene ağır sıklet sıralamasında yarışacağını ekledi. - ANKARA