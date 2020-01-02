(Özel haber) Cansu Özbay: "Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Cansu Özbay: 'Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Cansu Özbay: "Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur"

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, olimpiyat elemelerinde son sayıyı kazanıp olimpiyata katılmayı başardıklarını hayal ettiğini ifade ederek, hayalinin gerçek olmasını istediğini söyledi.

(Özel haber) Cansu Özbay:

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, olimpiyat elemelerinde son sayıyı kazanıp olimpiyata katılmayı başardıklarını hayal ettiğini ifade ederek, hayalinin gerçek olmasını istediğini söyledi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Hollanda'da yapılacak olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ni İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Başarılı oyuncu, eleme maçları öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki zor oldu çünkü çok kısa bir dönemdi ve bu kısa dönemde her şeyi yapmamız gerekiyordu. Bence gayet iyi geçirdik. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Belçika ile de 2 tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarıyla da bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Grubumuzdaki bütün takımlar iyi"


Elemelerde bulundukları gruptaki tüm rakiplerin mücadeleci olduğunu vurgulayan Cansu Özbay, "Sadece Almanya değil bence grubumuzdaki bütün takımlar iyi. Belçika hiçbir zaman pes etmiyor. Hırvatistan'ın da çok iyi bir takım olduğunu biliyorum. Almanya bizim ilk maçımız. Böyle turnuvalarda ilk maçlar her zaman zor olur. Ben buna inanıyorum. O yüzden belki biraz daha zorlayabilirler ama biz hazır olduğumuz için kim gelirse gelsin fark etmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"Olimpiyat biletini alma hayalim var, umarım gerçek olur"


Genç pasör, olimpiyata gitme hayalinin olduğunu ve bu hayalin gerçek olmasını istediğinin altını çizerek, "Bu turnuvada kiminle oynadığın önemli değil çünkü tek bir takım bileti alacak ve eninde sonunda bütün takımlarla karşılaşacaksın. Kim gelirse gelsin yenmen gerekiyor. Diğer taraftan Polonya gelmiş ya da herhangi bir takım gelmiş fark etmez. Sonuç olarak kim gelirse gelsin yenmemiz gerekiyor. Bütün takımlar çok güçlü. Ben hep o mutlu anı düşünüyorum. Başarmışız ve o son sayıyı kazanıp olimpiyat biletini almışız. Böyle bir hayalim var. Umarım gerçek olur" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Cansu Özbay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: Borçların büyük sebebi yabancı futbolcular
Otomobilin çarptığı kadın minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:16 Transferin gözdesi Sekidika, Eskişehirspor'un Antalya kamp kadrosunda! - Son Dakika Spor
16:16 Giresunspor'da hedef "nokta atışı" transferler - Son Dakika Spor
16:09 Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman sürecini anlattı! Berat Albayrak ve Süleyman Soylu iddialarına yanıt - Son Dakika Spor
16:08 Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Son Dakika Spor
15:55 Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek - Son Dakika Spor
15:12 Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 16:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Cansu Özbay: "Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]