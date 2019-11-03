(Özel Haber) Cenk İldem:

41. İstanbul Maratonu'na katılan milli güreşçi Cenk İldem, "Güzel bir organizasyonda buradayız. Ülke olarak bizi gururlandıran bir organizasyondayız" dedi. Tokyo'da altın hedefleyen İldem, "Tek hayalim var, olimpiyat altın madalyası ile spor hayatımı sonlandırmak. Bize dua etsinler" şeklinde konuştu.



Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mindere çıkacak olana milli sporcu Cenk İldem, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İldem, "Ülke olarak bizi gururlandıran bir organizasyon. Çok güzel bir atmosfer var. Biz de milli sporcular olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere de mesaj gönderen milli güreşçi, "Vatanımızı koruyan askerlerimiz sayesinde bu hayatı yaşıyoruz. Milli arenada biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah onların bileklerine güç versin. Yabancı basında bir karalama yapılıyor ama biz gittiğimiz ülkelerde, sporcu kardeşlerimizle olayın gerçekliğini paylaşıyoruz. Ülke olarak zor bir virajdaydık ve Allah'a şükür alnımızın akıyla çıktık. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.



İldem, Tokyo'da altın madalya kazanmayı hedeflediğini de belirterek, "3. olimpiyat vizemi aldım. Tek hayalim var olimpiyat altın madalyası ile spor hayatımı sonlandırmak. Bize dua etsinler" yorumunu yaptı. - İSTANBUL