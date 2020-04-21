(Özel haber) Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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(Özel haber) Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu 78 gün aradan sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.
Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolu 78 gün aradan sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.
Son yılların en sert kışını yaşayan Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği yol, o günden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesinden dolayı kapalı tutuldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünün açılması için kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir kapalı olan yolda zorlu bir çalışma yürüten ekipler, 78 gün aradan sonra dün akşam saat 21.00'de yolu tek şeritten ulaşıma açtı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:00 Kaynak: İHA
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