(Özel haber) Cuma Güzel: "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız" - Son Dakika

(Özel haber) Cuma Güzel: "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız"

20.05.2021 01:05

- (Özel haber) Cuma Güzel: "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız" Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleşecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "21-23 Mayıs tarihleri içinde 5...

- (Özel haber) Cuma Güzel: "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız"

İSTANBUL - Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleşecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "21-23 Mayıs tarihleri içinde 5 ülkenin karşılaşacağı İtalya, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi Şahinbey'in temsil edeceği bir durumda inşallah güzel karşılaşmalar olacak. Kupayı da alacağız diye temenni ediyoruz" dedi.

Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, 21-23 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde yapılacak olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ve belediyenin çalışmalarıyla alakalı İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gaziantep Şahinbey Belediyesi olarak 931 bin 116 nüfus ile Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesi olduklarını belirten Güzel, "320 bin de Suriyeli var. Onlarla birlikte toplamda nüfusumuz 1 milyon 250 bin. Yatırımlarımız tam hızla devam ediyor. Bütün kentsel dönüşümde çok başarılı bir belediyeyiz. Bunun dışında tarım bölümümüz kamulaştırmayla ile ilgili ciddi çalışmalar var. Bunlarla birlikte spor yatırımlarımız var. 630 park yaptık ve bunların daha önceki kişi başına düşlen yeşil alan miktarını 5 katına çıkarttık. Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşil Vadi Parkı Şahinbey'de. İçinde 86 bin 500 metre kare biyolojik göleti olan bir yer. Biz her kesime dokunuyoruz. Kentsel dönüşümle dar gelirli ailelere ürettiğimiz konutları çok uygun bir şekilde vade farkı olmaksızın tamamen belediye bütçesinden alıyoruz. Lokomotifimiz değerli belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu. Onun liderliğinde çok ciddi projeler yapıyoruz. Ürettiğimiz konutları 10 yıl vadeli ve vade farksız onlara veriyoruz ve süresi bittiğinde tapusunu alıyor. Bunun yanında 116 tane işe yeri yaptık. Burada da vade farkı olmaksızın 10 yılda ödemek şartıyla dükkanları kira öder gibi dükkan sahibi yaptık. 52 metrelik 12 kilometre 12 şeritli yollar yaptık. Şahinbey Gaziantep'te yüzde 80 çarpık yapılaşmadan ciddi modern bir yapıya dönüştü. Konut sayılarımız fevkalede bir şekilde büyüyor. Sporda da çok ilerideyiz. Ciddi işler yapıyoruz. 210 tane okulların içine halı saha yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. 196 sosyal tesisimiz var ve gençler eğitim alıyor. Hanımefendiler ve beyefendiler spor yapıyorlar. Şahinbey e 4 tane havuz yaptık ve herkes faydalanıyor. Bu tesislerimizde sosyal tesisin dışında spor alanlarında belediyelerimizin hocaları geliyorlar herhangi bir ücret almadan eğitim veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Kupayı alacağız"

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alacaklarını aktaran Cuma Güzel, "Spor kulübümüzün faal 13 branşı var ve bu branşlarla birlikte amputede bunlardan biri. Ampute insanları kucaklamak istiyoruz. Onlara engel yoktur parolasıyla maddi duruma bakmadan hiçbir bedel almaksızın akülü sandalyeler veriyoruz. Ampute Spor Kulübü uzun yıllardan beri ligde bulunmakta ve Bedensel Engelliler Federasyonu'na bağlı ligde şampiyon olduk ve 3 defa Türkiye Kupası'nı aldık. Geçen sene tekrar pandemiden dolayı lig tescillendi biz lider olarak kapattık ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Polonya'da oynanacaktı. Onlarla ilgili anlaşma olmayınca biz kabul ettik ve Gaziantep'e aldık. 21-23 Mayıs tarihleri içinde 5 ülkenin karşılaşacağı İtalya, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi Şahinbey'in temsil edeceği bir durumda inşallah güzel karşılaşmalar olacak. Kupayı da alacağız diye temenni ediyoruz. Sporculara ve teknik heyete güveniyorum. Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın destekleriyle kupayı evimize götüreceğiz. Gelen bütün ülkedeki yarışmacı takımların heyetlerine başarılar diliyorum. Kupa bizim olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Cuma Güzel: Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız
(Özel haber) Cuma Güzel: Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız
(Özel haber) Cuma Güzel: Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız
(Özel haber) Cuma Güzel: Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız

Şampiyonlar Ligi, Şahinbey, Futbol, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Cuma Güzel: 'Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alacağız' - Son Dakika Spor


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