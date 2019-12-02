Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Deniz Çınar: "Olimpiyatlara madalya için gidiyorum"
Son Dakika Spor (Özel haber) Deniz Çınar: 'Olimpiyatlara madalya için gidiyorum' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Deniz Çınar: "Olimpiyatlara madalya için gidiyorum"

7 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedeflerinden bahseden Fenerbahçe Yelken Şubesi sporcusu Deniz Çınar, "Bu benim dördüncü olimpiyatım olacak.

(Özel haber) Deniz Çınar:

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedeflerinden bahseden Fenerbahçe Yelken Şubesi sporcusu Deniz Çınar, "Bu benim dördüncü olimpiyatım olacak. Madalya için Tokyo'ya gidiyoruz" dedi.


Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen 'Kadına Şiddete Dur de' etkinliğinde Fenerbahçe Yelken Şubesi sporcusu Deniz Çınar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlar için heyecanlı olduğunu dile getiren Çınar, "Benim dördüncü olimpiyatım olacak. Madalya için gidiyoruz. Biraz öncede konuşmuştuk. Biz yelkenlerde HeforShe logosunu taşıyarak bunun nasıl olacağını göstereceğiz. Çalışmalara başladık. Kotayı alalı 3 ay oldu. 9 aylık bir süreç var önümüzde. Bunun için Portekiz'de kamptaydık. Yine kampa gideceğiz. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Tokyo, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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