(Özel haber) Denizlispor Başkanı Ali Çetin:

DENİZLİ (İHA) – Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin, bir transfer daha yapacaklarını ifade ederek, "Devre arasını çok iyi değerlendirdik" dedi.



Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'in devre arasını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Devre arası hazırlık kampını Antalya'da geçirdiklerini hatırlatan Ali Çetin, "Çok iyi geçti. Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek nezaretinde futbolcularımız güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Biz takımımızın gidişatından memnunuz. İnşallah ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.



İkinci devrenin ilk maçında Galatasaray deplasmanına konuk olacaklarını ifade eden Ali Çetin, "İyi olan kazansın. Ligin ilk maçında kendi evimizde Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarmıştık. Deplasmanda aynı başarı neden olmasın? Biz bu maçı kazanabilecek güçteyiz. İyi futbolculardan kurulu bir takımız. Kazasız, belasız bir maç olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Transfer çalışmalarını da değerlendiren Ali Çetin, "Bir oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Tespit ettiğimiz oyuncular var. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Takımımıza direkt faydası olacak, nokta transferler yapmak istiyoruz. Taraftarlarımız merak etmesinler. En doğru ismi bu takıma kazandıracağız" dedi.



Onazi transferiyle ilgili de konuşan Ali Çetin, "Uzun süredir görüşmelerimiz sürüyordu. Onazi iyi bir futbolcu. Denizlispor'a katkı sağlayacaktır. İstediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Denizli'ye ve Denizlispor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ