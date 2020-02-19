(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı

7 saat önce

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.

(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı, System.String[]

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.


Yeşil - siyahlı takımda Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıkları, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. - DENİZLİ

Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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