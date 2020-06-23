(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fenerbahçe ve Göztepe transfer yasağı alabilir" - Son Dakika

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fenerbahçe ve Göztepe transfer yasağı alabilir"

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Kruse ve Schwechlen'in haklı çıkması durumunda Fenerbahçe ve Göztepe 2 dönem transfer yasağı alabilir" dedi.

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Kruse ve Schwechlen'in haklı çıkması durumunda Fenerbahçe ve Göztepe 2 dönem transfer yasağı alabilir" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı


Korona virüs sebebiyle bozulan futbol ekonomisinde oyuncu fesihleri gündemdeyken Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde Fenerbahçe, Göztepe ve Gaziantep gibi kulüplerde bulunan futbolcuların sözleşmelerini feshetmesiyle alakalı konuşan Bilgiç, "Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada futbol A Takımı oyuncularından Max Kruse'nin pandemi dönemi öncesine kadar tüm alacaklarının ödendiği ancak buna rağmen oyuncunun pandemi dönemi alacaklarına ilişkin ödeme yapılmaması sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi. Kulüp, pandeminin oluşturduğu ekonomik etki dolayısıyla oyuncuyla sözleşmesi konusunda orta noktada buluşmak için yapılan görüşmeleri cevapsız bıraktığına da yapılan açıklamada yer vermiş. Göztepe Spor Kulübü oyuncusu Leo Schwechlen de alacaklarının ödenmemesi dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshedenler grubuna katılmış durumda. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp CEO'su Sinan Öznur, FIFA'nın futbolcu sözleşmelerine yönelik tavsiyelerini ilk günden itibaren kulüp olarak dikkate alarak oyuncularla ayrı ayrı görüşmeler yapmış ve yazılı olarak da anlaşmalar sunmuş olmasına rağmen Leo Schwechlen bu 3 görüşmeyi yanıtsız bırakarak şehirden ayrılmış durumda. Ancak FIFA'nın Nisan ve Haziran aylarında yayınlamış olduğu tavsiyelerinde bu pandemi sürecinde oyuncular ve kulüplerin karşılıklı olarak anlaşma yoluna gitmesini tavsiye etmektedir. Her ne kadar profesyonel futbolcu sözleşmesinde tek taraflı değişiklik yapılması söz konusu değilse de Max Kruse ve Leo Schwechlen'in tek taraflı sözleşme fesih tutumları, kulüplerce konunun FIFA Uyuşmazlık Çözüm Daire'sine götürmelerine engel teşkil etmemektedir" diye konuştu.


"Kulüpler transfer yasağı alabilir"


Her iki kulübün de konuyu yargıya taşıyabileceğini vurgulayan Bilgiç, "Kulüpler, FIFA'nın tavsiyelerine göre hareket etmişlerse oyuncuların tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Kruse ve Schwechlen, 28 yaşından büyük ve sözleşmelerinin ikinci yıllarını doldurmadıkları için Koruma Dönemi içerisindeler. Oyuncuların haklı çıkması halinde kulüpler tazminat ödemesi yanında 2 dönem transfer yasağı da alabilir. Akabinde eğer kulüpler haklı görülürse, oyuncu da tazminat ödemesi yanında yeni transfer olduğu bir kulüp varsa yeni kulübü de hukuki ihtilaftan sorumlu olacaktır. Bir diğer husus ise kulüplerin, Türkiye Süper Lig'i için pandemi döneminde (19 Mart-12 Haziran) oyuncuların alacaklarını hiçbir şekilde ödememesi durumu. Eğer kulüpler, ödemeleri, liglerin başlayacağı tarihe kadar Korona virüsü mücbir sebep görüp yapmamış ve oyuncu alacaklarına ilişkin maaşlarda tek taraflı erteleme yaparak bu durumun sebeplerini yazılı olarak oyuncuya bildirmemişse tazminat ödeyen taraf olabilirler. FIFA, Nisan ayında yayınladığı tavsiyelerde Covid-19'u mücbir sebep olarak görmüşse de Haziran içinde yayınladığı metinde kendisiyle çelişmiştir. Şahsi kanaatimce FIFA'ya taşınacak birçok dosya hem oyuncu hem de kulüpler tarafından bir üst merci olan CAS'a da götürülecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: 'Fenerbahçe ve Göztepe transfer yasağı alabilir' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:56 Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 00:44 Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:42 G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 19:15 Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti 20:22 Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi 20:15 Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:42:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fenerbahçe ve Göztepe transfer yasağı alabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]