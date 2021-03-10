(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fesih durumu; FIFA ve CAS'ın somut delil aradığı, ağır sebep içermesi beklenen bir haldir" - Son Dakika

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fesih durumu; FIFA ve CAS'ın somut delil aradığı, ağır sebep içermesi beklenen bir haldir"

10.03.2021 18:58
(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç:

Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshetmesini değerlendirdi.

Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshetmesini değerlendirdi. Bilgiç, "Burada özellikle üzerinde durulması gereken konu Belhanda'nın basına verdiği açıklamaların haklı fesih nedeni oluşturup, oluşturmadığıdır. Fesih durumu; FIFA ve CAS kurulları nezdinde somut delil varlığı aranan ve ağır bir sebep içermesi beklenen bir haldir" dedi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi ile ilgili Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların Belhanda'nın yaptığı açıklamalardan ve kulüp disiplin yönetmeliğine aykırı davrandığından hareketle FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca tek taraflı feshettiğini belirten Bilgiç, "FIFA'nın ilgili talimatındaki 14. madde şöyle; 'Sözleşme, haklı nedenin varlığı halinde taraflardan herhangi birince tazminat veya sportif yaptırım uygulanmaksızın feshedebilir'. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncunun yönetim kuruluyla ilgili basına verdiği demeçler ve oyuncunun süreklilik arz eden disiplin ihlallerinden bahisle kulüp olarak Belhanda'nın sözleşmesinin haklı olarak feshettiğini açıklıyor. Burada özellikle üzerinde durulması gereken konu Belhanda'nın basına verdiği açıklamaların haklı fesih nedeni oluşturup, oluşturmadığıdır. Fesih durumu; FIFA ve CAS kurulları nezdinde somut delil varlığı aranan ve ağır bir sebep içermesi beklenen bir haldir. Dolayısıyla FIFA kurulları ve ardından üst merci olarak CAS'a itiraz edilecekse buradaki yargı mercileri; Galatasaray ile Belhanda arasındaki bu disiplinsel problemlerin sözleşmeyi devam ettirilemez hale getirmesi ve taraflardan birinin ağır ihlali olması durumunu inceleyeceklerdir" diye konuştu.

Galatasaray'ın Belhanda'nın kulüp içi disiplin yönetmeliğini sürekli bir şekilde ihlal durumunu noter kanalıyla oyuncuya bildirmiş olması veya yönetim kurulu tarafından bu ihlallerin karara bağlanmış olması gerektiğini ifade eden Ebrar Efkan Bilgiç, "Kulüp tarafından yapılan feshin haksız olduğuna karar verilirse 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi bitecek olan Belhanda, sözleşme süresince kalan ücretinin yanında FIFA Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı madde 17 uyarınca tazminata da hak kazanacaktır. Oyuncu, koruma döneminde olmadığından Galatasaray hakkında koruma dönemine bağlı olarak sportif yaptırım talep edemez" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Milli Coğrafi Analiz Sistemi, İhlas Haber Ajansı, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: 'Fesih durumu; FIFA ve CAS'ın somut delil aradığı, ağır sebep içermesi beklenen bir haldir' - Son Dakika Spor


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