Üye Girişi
(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık" - Son Dakika

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık"

04.08.2021 14:05
(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç:

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık.

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla reddetti. Bu karar hakkında İHA'ya konuşan bulunan Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "TFF Tahkim Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği 1.2 milyon Euro'luk tazminatı onarken, 6 maçlık resmi müsabakalardan men cezasını da 3 maça düşürmüştü. Galatasaray SK ve Oğulcan Çağlayan'ın TFF Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihinde vermiş olduğu karara karşı yaptıkları başvuru incelenmiş ve nihayetinde kulüp yönünden transfer yasağının kaldırılmasına ve kulübün yapacağı ödemelerin devamına karar vererek kulüp ve oyuncunun itirazlarını reddetti.

Çaykur Rizespor'un, Tahkim Kurulu kararı doğrultusunda 1.2 milyon Euro'luk alacak süreci devam etmektedir. Yani Galatasaray, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmak için yukarıda bahsi geçen meblağın Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenmesi şart. Çaykur Rizespor Kulübü'nden borçsuzluk belgesi veya muvafakatname alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başvurulacak hukuki yollar

Sarı-kırmızılıların ret kararına karşı başvurabileceği hukuki yolları da açıklayan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir.

Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yoluna başvuru örneğini eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Kesimal'dan hatırlıyoruz. Serdar, Fenerbahçe'ye açtığı davada sözleşmesel uyuşmazlıklarla ilgili Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmadığını ortaya koymuştu. Yargıtay 3. HD'nin bu kararına göre Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yani mahkemelere başvuru yapılabilir.

1.2 milyon Euro'luk Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenecek tazminat konusunda ise orantısızlık ileri sürülerek çalışma hakkı bağlamında özel yaşam hakkının ihlal edildiği konusu değerlendirilebilir. Burada ödenecek meblağ futbolcunun kazancına nazaran değerlendirildiğinde futbolcu için ağır bir tazminat olması konusu gündeme gelebilir. Ancak kural olarak sözleşmenin feshinin haklı ya da haksız olması konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi içinde yer almamaktadır.

AİHM'in, Tahkim Kurulu'na ilişkin verdiği tarafsız ve bağımsız olmama kararına binaen adil yargılanma hakkı ihlali yönünden yapılacak bir başvuru ise uyuşmazlığın tazminat hususunda bir karar teşkil etmeyecektir.

Tabii ki AİHM'e başvuru yapılması öncesinde tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmesel nitelikteki bu uyuşmazlık yargı yolu Serdar Kesimal'da açık olduğu gibi burada da açıktır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel bir başvuru ise AİHM'e yapılacak başvuru konusunda engel teşkil eder.

Sonuç olarak Tahkim Kurulu kararının iptali için önce yargı yoluna gidilmeli, buradan alınacak neticeye göre Anayasa Mahkemesi ve akabinde AİHM'e gidilebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Anayasa Mahkemesi, Oğulcan Çağlayan, Yargıtay, Anayasa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: 'Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi 13:38 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı 13:33 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan         
13:33
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement