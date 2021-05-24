Eda Erdem Dündar: "Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor" - Son Dakika

Eda Erdem Dündar: "Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor"

24.05.2021 10:05

- (Özel haber) Eda Erdem Dündar: "Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor" A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: "Başarılı olmak istiyoruz, o yüzden bahane yok" "Ben 36 gün aynı otelde, ortamda kalmaya hazırım" "Sahada yüzde yüzümüzle mücadele edeceğiz" A Milli...

- (Özel haber) Eda Erdem Dündar: "Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar:

"Başarılı olmak istiyoruz, o yüzden bahane yok"

"Ben 36 gün aynı otelde, ortamda kalmaya hazırım"

"Sahada yüzde yüzümüzle mücadele edeceğiz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, asıl hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Grubumuz çok zorlu. Ama biz iyi oynadığımız zaman tüm takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor. Tamamıyla bu motivasyonla, bu inançla gideceğiz o turnuvaya da" dedi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu yazın dolu dolu voleybol ile geçeceğini belirten deneyimli oyuncu, "Bunun için öncelikle çok mutluyuz. Çünkü 1 sene aradan sonra tekrardan milli takımla beraber, bu güzel grupla beraber sahada olacağımız için çok mutluyuz. Zaten sloganımızda 'Şimdi voleybol zamanı'. İlk olarak Milletler Ligi ile başlıyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Milletler Ligi de olimpiyatlardan önce bizim için önemli bir ölçü olacak. Çünkü olimpiyata katılacak tüm takımlar orada olacak. Onların hepsiyle de maç yapacağız. Kendimizi görmemiz açısından, hangi seviyede olduğumuzu görmemiz açısından çok önemli bir turnuva olacak. İnşallah güzel bir performans göstermek istiyoruz orada. Giovanni'nin de dediği gibi asıl hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Grubumuz çok zorlu. Ama biz iyi oynadığımız zaman tüm takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor. Tamamıyla bu motivasyonla, bu inançla gideceğiz o turnuvaya da. Sonrasında Avrupa Şampiyonası olacak. En son ikincilikle bırakmıştık. Bu sefer hedefimiz aynı başarıyı yakalayıp, üzerine bir tık daha koyup altını almak olacak. Çok zorlu 3 turnuva. Her şey bizim için çok iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki biz sahada yüzde yüzümüzle mücadele edeceğiz ve güzel bir voleybol izleyeceğiz" diye konuştu.

"Başarılı olmak istiyoruz, o yüzden bizim için bahane yok"

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki voleybolcu, "Mental olarak hazırım kesinlikle. Fiziksel olarak tabiki de biraz sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü neden? 3 günde 1, 3 maç oynayacaksınız. Sezondan sonra yaklaşık 15 gün ara verdik. Üstüne 20 gün kamp. Uzun zamandır maç yapmıyoruz. Maç temposu ile beraber bunu rahat yakalayacağımı düşünüyorum. Bence keyifli geçecek. Ben 36 gün aynı otelde, ortamda kalmaya hazırım. Çünkü çok özlemişim. Hem takım arkadaşlarımı hem Milli Takımla beraber turnuvalar oynamayı. Hedefimiz yüksek. Benim de hedefim çok yüksek. Başarılı olmak istiyoruz, o yüzden bizim için bahane yok, motivasyonumuz yüksek" şeklinde konuştu.

Eda Erdem Dündar: Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor
Eda Erdem Dündar: Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor
Eda Erdem Dündar: Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor
Eda Erdem Dündar: Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor
Eda Erdem Dündar: Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor

Eda Erdem, voleybol, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar: 'Hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor' - Son Dakika Spor


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