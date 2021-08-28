Üye Girişi
(Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız" - Son Dakika

(Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız"

28.08.2021 11:53

- (Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız" A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, Avrupa Şampiyonası öncesinde takım olarak çok iyi durumda bulunduklarını belirterek, izleyenleri gururlandıracaklarını söyledi.

- (Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız"

İSTANBUL - A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, Avrupa Şampiyonası öncesinde takım olarak çok iyi durumda bulunduklarını belirterek, izleyenleri gururlandıracaklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Efe Bayram, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Önemli bir organizasyonda boy göstereceklerini söyleyen Bayram, "Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. 1 ay 10 günlük kamp sürecinden geçtik. Kampında başında fiziksel aktiviteler yaptık. Son iki hafta daha çok teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verdik. Bunun yanında 4 hazırlık maçı yaptı. 4'ün de galibiyetle ayrıldık. Şu an takım olarak çok iyi durumdayız. İyi bir form yakaladık. Benim gibi gençlerin, çok önemli tecrübeli oyuncuların oluştuğu bir ekibimiz. Bu da takıma çok olumlu şekilde yansıyor. Antrenörümüz Nedim ağabey, yardımcı antrenörlerimizle çok güzel bir ekibiz. Son iki yılda Altın Ligi'nde şampiyon olduk. Bu başarılarımızı şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sürdürmek istiyoruz. Erkek voleybolunda iyi bir kalkınma gerçekleştirdik. Bunu da Avrupa Şampiyonası ile ödüllendirmek istiyoruz. Bu asıl hedefimiz olan turnuvada en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"İlk maçtan sert bir takımla oynamak avantaj olarak düşünüyorum"

Zorlu bir grupta olduklarını ifade eden genç voleybolcu, "Tanıdığımız, tanımadığımız takımlar var. İlk gün Rusya ile mücadele edeceğiz. Onlar da son olimpiyat gümüş madalyası sahibi. Çok önemli bir voleybol ekolü. Rusya çok güçlü bir var. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ama ilk maçı oynayacak olmamızı ben avantaj olarak düşünüyorum. Çünkü burada 4 tane hazırlık maçı yaptık. Kendi durumumuzun ne olduğunu gördük. İlk maçtan böyle sert bir takımla oynamak kendi adıma avantaj olarak düşünüyorum. İlk maçtan yaptığımız çok önemli bir iş, kazandığımı bir maç hem gruptaki bütün dengeleri değiştirir hem bizim açımızdan çok iyi olur. İnşallah grubu 1. yada 2. sırada bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tam teçhizat tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Grup maçları oynayacakları Finlandiya'daki sıcaklık farkının sorulması üzerine başarılı oyuncu, "Açıkçası ben bunu bilmiyordum. Kampta bir muhabbet geçti. Ağustos ayındayız montlarınızı aldınız mı dediler. Daha sonra bu iklim değişikliğinin farkına vardık. Bizim için kolay olmayacak. Biz de buna hazırlıklı gideceğiz. Maçların başlamasından 3 gün önce gitmemiz avantaj olarak. Oraya alışacağız. 3. günden sonra bunun bir problem olacağını düşünmüyorum. Tam teçhizat tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah orada çok güzel olacak" diye cevap verdi.

"Bizi izleyenleri gururlandıracağız"

Son olarak kendi durumu hakkında da konuşan Efe Bayram, "Altın Ligi'nden 5 gün önce omzumdan ciddi bir sakatlık geçirmiştim. Bu beni çok üzmüştü. Tam turnuvaya gitmemize 5 gün vardı. Gidememiştim, bir şampiyonluk geldi. Benim de kalbim oradaydı. Gidememek beni çok üzmüştü. Daha sonrasında 2 aylık tedavi sürecindeydim. Bu 2 ay boyunca Avrupa Şampiyonası'nda hazırlanmalıyım dedim. Gerçekten voleybolu çok özledim. Bu kamp sürecinde kendi adıma çok iyi görebiliyorum. Voleybol oynamaya açım. Çok büyük bir heyecan var. Tatlı bir stres var. Biz en sevdiğimiz işi yapacağız, voleybol oynayacağız. En sevdiğimiz yerdeyiz, milli takımdayız. Kendi vatanımız için oynayacağız. Bizi izleyenleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Efe Bayram: Bizi izleyenleri gururlandıracağız
(Özel haber) Efe Bayram: Bizi izleyenleri gururlandıracağız
(Özel haber) Efe Bayram: Bizi izleyenleri gururlandıracağız
(Özel haber) Efe Bayram: Bizi izleyenleri gururlandıracağız

Efe Bayram, voleybol, Bayram, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Efe Bayram: 'Bizi izleyenleri gururlandıracağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı 14:45 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı 14:34 Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti 14:27 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu 14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu 13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu 13:19 Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek 12:46 Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek

Son Dakika Haberleri
14:44 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş         
14:53
Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı         
14:42
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu         
14:30
Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi         
14:25
İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor         
14:11
Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!         
13:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak         
13:51
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı         
11:26
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 15:00:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement