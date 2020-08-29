(Özel haber) Emiliano Viviano: "Burası benim için yeni bir meydan okuma" - Son Dakika

(Özel haber) Emiliano Viviano: "Burası benim için yeni bir meydan okuma"

- (Özel haber) Emiliano Viviano: "Burası benim için yeni bir meydan okuma" İtalyan kaleci Viviano: "Milli takımda görevimi Buffon efsanesiyle beraber yaptım" "Mancini burada başarılı bir dönem geçirdi" "Taraftar umarım beni çok sever" Fatih Karamgümrük'ün yeni transferi İtalyan kaleci...

- (Özel haber) Emiliano Viviano: "Burası benim için yeni bir meydan okuma"

İtalyan kaleci Viviano:

"Milli takımda görevimi Buffon efsanesiyle beraber yaptım"

"Mancini burada başarılı bir dönem geçirdi"

"Taraftar umarım beni çok sever"

DÜZCE - Fatih Karamgümrük'ün yeni transferi İtalyan kaleci Emiliano Viviano, "İstanbul güzel bir şehir. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumaya gelirken de bu yeni oluşumda bulunmamı istediklerini hissettirdi takım" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fatih Karagümrük'te yeni transferi İtalyan kaleci Emiliano Vivano, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Transferinin basında büyük yankı uyandırmasının kendisi adına hoş olduğunu belirten Viviano, "Futbolda geçmiş geçmişte kalır. Günümüz ve gelecekte yapacaklarınız önemlidir. Buraya geldiğimden beri İtalya'daki mantığa yakın bir mantık var. Grup olarak birbirine yardım eden sıkı bağlar var. Bunları görünce iyi bir tercih yaptığıma karar verdim" diye konuştu.

"Burası benim için yeni bir meydan okuma"

Karagümrük'e ve İstanbul'a gelmesinin kariyerinde yeni bir meydan okuma olduğunu söyleyen 34 yaşındaki eldiven, "İstanbul güzel bir şehir. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumaya gelirken de bu yeni oluşumda bulunmamı istediklerini hissettirdi takım. İstanbul büyük bir şehir. Bir sürü şeye ulaşabileceğiniz şehir. Ben buraya futbol oynamaya geldim. İlk önceliğim bu" ifadelerini kullandı.

"Milli takımda görevimi Buffon efsanesiyle beraber yaptım"

İtalya Milli Takımı'nda tekrar görev alıp almayacağı sorusuna Viviano, "Daha önce milli takıma gittim ama şimdi yeni bir nesil, yeni genç kaleciler var. Yeni turnuvada yeni jenerasyon olacaktır. Ben daha önce görevimi yaptım ve bunu Buffon efsanesiyle beraber yaptım. Şimdiki işim buraya ve kulübüme konsantre olmak" cevabını verdi.

"Mancini burada başarılı bir dönem geçirdi"

Daha önce Galatasaray'da görev yapan ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın başında bulunan Roberto Mancini ile ilgili de konuşan Emiliano, "Mancini, Sampdoria'nın efsane isimlerinden biri. Ben orada oynarken de bunu görmüştüm. Burada da başarılı bir dönem geçirdi. İtalya'da güzel işler yapıyor. İtalya'ya gittiğimde onunla görüşmek, Türkiye'yi konuşmak isterim ama o şuanda işine konsantredir" dedi.

"Tutkuyu görmem beni buraya gelmeye ikna etti"

Karamgümrük'e transfer süreci hakkında görüş belirten tecrübeli kaleci, "Başkan, ikinci başkan ve sportif direktör benimle iletişime geçtiler. Bu tutkuyu görmem en büyük sebepti. Benim için öncelik tutku bu işte. Bu tutkuyu görmem beni buraya gelmeye ikna etti. Türkiye'de büyük kulüpler var bizde bu kulüplerle bu yarışa girip onlarla yakın seviyede bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftar umarım beni çok sever"

Karagümrük'ün maçlarını daha önce izleyip izlemediği yönündeki soruyu Viviano, şöyle cevaplandırdı:

"Daha önce izleme fırsatım olmadı ama teklif geldikten sonra geçen sezonki maçlara ve final maçına baktım. Benim iyi bir kariyerim var, elimden geleni sahada vermek isteyeceğim. Günümüz ve yarına konsantre olacağım. Taraftar umarım beni çok sever. "

"Kendime bir şeyler katmaya devam edeceğim"

Kamp süreci ve takım arkadaşları ile alakalı ise İtalyan file bekçisi, "Çok fazla şey görme şansım olmadı. Transferden sonra kampa dahil oldum. Gördüğüm kadarıyla herkes sıkı çalışıyor, konsantre bir şekilde. Özellikle yanımdaki adamın yardımları çok oldu. Buradaki antrenmanlar ağır geçiyor. Futbolda hayattaki gibi devamlı üzerine bir şey katmaya çalışıyorsunuz. Ben de kendime bir şeyler katmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Emiliano Viviano: Burası benim için yeni bir meydan okuma

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Emiliano Viviano: 'Burası benim için yeni bir meydan okuma' - Son Dakika Spor

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