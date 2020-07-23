- (Özel haber) Erdem Aslanoğlu: "Genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, olimpik sporcuların daha ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirterek, "Altyapıda güzel bir tarama çalışmalarımız var. O çalışmalardan sonra genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Lisanslı ve milli sporcuların İstanbul'da tesisleri kullanması hakkında düzenlenen basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinden dolayı sporcuların yüzecek bir havuz bulamadığını söyleyen Aslanoğlu, "Sporcularımız yüzecek çok havuzlar bulamadılar ve kendi gidebildikleri havuzlarda çalışabildiler. Bizim kulübümüzde bulunan sporcularımız da zorlandı. Biz tesislerimizi daha önce onlara açmıştık. Milli sporcularımıza şimdi havuzlarımızı açtık. Olimpik havuzlar, olimpiyatlara hazırlanmak açısından sporcularımız için çok önem teşkil ediyor. İnşallah sporcularımızda bundan güzel bir şekilde faydalanacaklar. Bizim 3 bin 500 tane sporcumuz var ve 16 tane sporcumuz olimpiyatlara hak kazandı. 20 sporcumuz da kota mücadelesi veriyor. Biz tesislerimizi açtık. İstanbul'da Judo Milli Takımı kamp yapıp bizim tesislerimizi kullanıyorlar. Olimpik sporcularımız 1 aydır tesislerimizde kamptalar. Hep beraber olimpik sporcularımızın daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz. Altyapıda güzel bir tarama çalışmalarımız var. O çalışmalardan sonra genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.