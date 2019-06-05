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(Özel haber) Erol Bulut: "Alanyaspor'la prensipte anlaştık"

1 dakika önce

Teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

(Özel haber) Erol Bulut:
Teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak. Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Spor
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