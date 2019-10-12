Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"
Son Dakika Spor (Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: 'Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var'

(Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"

45 dakika önce

- (Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"İSTANBUL - Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Beşiktaş derbisindeki geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı olduğunu söyleyerek, "Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler.

- (Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"

İSTANBUL - Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Beşiktaş derbisindeki geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı olduğunu söyleyerek, "Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar" dedi.

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-65'lik skorla mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Erdoğan, "Derbi galibiyeti ama bizim için kazanılması gereken ev sahibi olduğumuz karşılaşmaydı. Taraftarlarımızın ilk kez bu kadar çok yoğun katılım gösterdiği maçı kazanmak bizim adımıza artı bir olay. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Basketbol kalitesi olarak çok iyi olduğumuzu söylemem ama mücadele olarak iyiydi. Üçüncü periyota maalesef biraz uykulu başladık. Geri dönmeyi iyi bildik. Geri dönüşte taraftarların da müthiş bir katkısı var. Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var

Galatasaray, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar
Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 21:39:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]