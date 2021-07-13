(Özel haber) Ertürk Yakut: "Transfer tahtasını açmak için çalışıyoruz"

- (Özel haber) Ertürk Yakut: "Transfer tahtamız kapalı, açmak için çalışıyoruz"

Gümüşhanespor Başkanı Ertürk Yakut:

"Öncelikle finansal disiplini sağlayacağız"

İSTANBUL - Gümüşhanespor Başkanı Ertürk Yakut, transfer tahtasını açmak için çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin öncelikle finansal disiplini sağlamak olduğunu söyledi.

2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta aldığı mağlubiyetle küme düşen ve bu sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Gümüşhanespor'da Başkan Ertürk Yakut hedeflerinin tekrar üst lige çıkmak olduğunu ifade etti. 3. Lig'de çekilen kuraları değerlendirerek sözlerine başlayan Yakut, "Grubumuzda denk güçte takımlar yer alıyor. Kıran kırana mücadeleler olacaktır. Sezon içinde grubun gücünü hep beraber göreceğiz. Gümüşhanespor 2-3 yıldır ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Çok sık başkan değişikliği yaşadık. Geçen sezon son maçta küme düştük. Ekonomik olarak bazı sıkıntılar vardı ve mali disiplini sağlamak zorundayız. En büyük amacımız, Gümüşhanespor'u taraftarıyla barıştırmak. Çünkü son 3 sezonda yaşananlar, Gümüşhaneliler ile takım arasında ciddi kırgınlıklar oluşturdu. Bu kırgınlıkları ortadan kaldırmak, mali disiplini sağlamak ve sonrasında da sportif başarıyı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Transfer tahtasını açmak için çalışıyoruz"

Gümüşhanespor'un birkaç yıldır Gümüşhane'den yönetilmediğini de hatırlatan Ertürk Yakut, "Şu anda yeni oluşan yönetim kurulu tamamen Gümüşhane'de. İstanbul'dan yönetimler oluyordu ancak kopukluklar oluşuyordu. Belediye Başkanımız Ercan Çimen'in de öngörüsüyle kulübün Gümüşhane'den yönetilmesine karar verdik ve bu sezon böyle devam edeceğiz. Uzun vadeli bir planlama yaptık. Altyapısıyla, finansal özgürlüğüyle oluşturmuş olduğumuz bir sistem var. Nasipse 3 yıl sonra Gümüşhanespor'u ciddi noktalara taşıyacağız. Transfer tahtamız kapalı, konuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu halledip transferlere başlayacağız. Ciddi manada çalışıyoruz. Bunun için de finansal altyapının sağlanması gerekiyor ve biz de gerekeni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.