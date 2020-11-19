(Özel haber) Fatih Keleş: "En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz" - Son Dakika

(Özel haber) Fatih Keleş: "En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz"

19.11.2020 10:54

- (Özel haber) Fatih Keleş: "En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz" İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş: "Türkiye'de milli takımlara en fazla sporcu veren kulübüz" İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Tokyo Olimpiyatları'na en fazla sayıda sporcu...

- (Özel haber) Fatih Keleş: "En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz"

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş:

"Türkiye'de milli takımlara en fazla sporcu veren kulübüz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Tokyo Olimpiyatları'na en fazla sayıda sporcu göndermek istediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, korona virüs döneminde aldıkları önlemler, olimpiyatlara hazırladıkları sporcular ve birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Başkan Keleş, pandemi sürecinde kulüp bünyesinde bulunan sporcular için aldıkları önlemlerle sözlerine başlayarak, "Pandemi sürecinde bize tesislerin kapatılması ya da branşların durdurulması yönünde yetkililerin aldığı kararlar henüz bize ulaşmadan biz zaten tesislerimizi altyapı sporcularımıza kapattık. Sadece milli takım sporcularımız tesislerimizde çalışmaya devam etti. Bakanlığın da tesislerin kapanması ile ilgili vermiş olduğu kararıyla birlikte bunu tesislerimizde uygulamaya tamamen geçirdik. Bu bize ulaştığında mili takımlarda yurt dışında müsabakalarda sporcularımız vardı. Onların güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda girişimlerimiz oldu. Gelen sporcularımız arasında tesislerimizden faydalanamayan sporcularımızı formlarını kaybetmemeleri adına evde idmanlarını yapmalarını sağladık. Onlara antrenörlerimizin programlarını ilettik. O çerçevede çalışmaya devam ettiler. Evinde spor malzemesi ihtiyacı olan sporcularımıza malzemelerini gönderdik. Formlarını devam ettirmelerini sağladık. Onları sürekli hazır durumda bulundurduk" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de milli takımlara en fazla sporcu veren kulübüz"

Amatör branşlarda milli takımlara en fazla sporcu gönderen spor kulübü olduklarını ifade eden Başkan Keleş, şu ifadelere yer verdi:

"19 branşta 3 bin 530 lisanslı ve lisans adayı sporcumuz var. 19 branşta çok ciddi hem elit sporcu anlamında A takım sporcusu anlamında hem de altyapılarda çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz. 30 yıllık köklü bir kulübüz. Bu kulübün geleneklerinde bu çalışma öncesinden beri var. Biz bunun üzerine biraz daha koyarak, biraz daha geliştirerek, bu sayıyı arttırma yönünde girişimlerimiz var. Şu anda milli takımlarda 250'nin üzerinde sporcumuz var. 30'un üzerinde de milli takımlarda hocalarımız var. Bu anlamda zannediyorum Türkiye'nin milli takımlara en fazla sporcu veren kulübüyüz."

"En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz"

Kulüp olarak da hedeflerinin arasında olimpiyata daha fazla sporcu göndermek olduğunu vurgulayan Fatih Keleş, "Sporcuların da hedefi olimpiyat. Kulüp olarak bizim de en üst seviyeye koyduğumuz hedef olimpiyat. Biz branşlarımızı da daha çok o yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara sporcu gönderen branşları önemsiyoruz. Bu amatör sporları hedefimize ve vizyonumuza dahil ediyoruz. Olimpiyat tüm sporun en üst seviyesi. Sporcu için neyse kulüp için de biz buna böyle bakıyoruz. En fazla sayıda sporcuyu hem Türk milli takımı adına hem Türk milleti adına hem de kulübümüz adına oraya göndermek istiyoruz. Şu ana kadar olimpiyata gitmeyi garantileyen 16 kota kazanan sporcumuz var. Bunların 8'i paralimpik olimpiyatlara gidecekler. 8 sporcumuz da yaz olimpiyatları derecelerini elde etmiş durumdalar. Güreşte, tekvandoda, judoda, karatede ve badmintonda sporcularımız olimpiyat kotası aldılar. Bunun dışında 25 sporcumuz önümüzdeki müsabakaları bekliyor. Yani olimpiyatlara puan veren müsabaka ve grand prixleri. Bu yüzden sporcularımızı hazır tutmak istiyoruz. İnanıyorum ki 25 sporcudan en az 10'u daha kota elde eder. 20-25 sporcuyla Türk milli takımını Türk milletini temsil edecek sporcularımızı kulübümüz adına şehrimiz adına İBBSK adına ve belediye adına Japonya'ya göndermek istiyoruz bunu arzuluyoruz" diye konuştu.

"Umarım aşı bulunur ve biz de Türk sporuna hizmet etmeye devam ederiz"

Pandemi döneminin altyapı çalışmalarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Fatih Keleş, "Bir an evvel pandemi sürecinin sona ermesini umutla bekliyoruz. Aşı ise AŞ tedavi ise tedavi. Çünkü en fazla da sporu vurmuş durumda. Çok fazla uluslararası müsabaka içeriyor. Bu müsabakalarda yarışmadan olimpiyatlara kota veya dünya şampiyonalarına gitme şansını elde edemiyorsunuz. Bu olmayınca sporda her şey duruyor. Milli takımlar, milli takımlara göndereceğiniz sporcular altyapılara hazırlama konusunda ciddi eksiklikler yaşıyoruz. Bu endişeler bize iletildiğinde ilk refleks altyapıları kapatmak oluyor. Bir sporcunun uzun süre spora ara vermesi onun için ciddi anlamda bir eksiklik. Bu tarz olumsuz gelişmeleri yaşıyoruz. Umuyorum bir an önce bu hastalığın aşısı bulunur. Biz de Türk sporuna hizmet etmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz
(Özel haber) Fatih Keleş: En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz

Fatih Keleş, İstanbul, Sporcu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Fatih Keleş: 'En fazla sayıda sporcuyu olimpiyata göndermek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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