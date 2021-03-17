(Özel Haber) Fatih Keleş: "Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz" - Son Dakika

(Özel Haber) Fatih Keleş: "Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz"

17.03.2021 13:19

- (Özel Haber) Fatih Keleş: "Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş: "Olimpiyatlara 20-25 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, yaz ve paralimpik olimpiyatlarında...

- (Özel Haber) Fatih Keleş: " Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş:

"Olimpiyatlara 20-25 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, yaz ve paralimpik olimpiyatlarında şu an 18 kotanın kesinleştiğini belirterek, "30'un üzerinde sporcumuzun kota mücadeleleri devam ediyor. 20-25 sporcumuzla olimpiyatlarda olmayı hedefliyoruz. Sporcularımızdan en üst seviyede madalya ve madalyalar bekliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İBBSK olarak, olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Keleş, "Kulübümüz, 1990 yılında kurulmuş, köklü ve değerli bir kulüp. Şu an 900'ü lisans adayı olmak üzere 3533 lisansı sporcumuz var. Tesislerimiz de bu sporcuları destekleyici, en üst seviyede hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Külümüzde hiçbir sporcunun başarılı olmama gibi bir lüksü yok. Onlardan başarı bekliyoruz. Onların eksiklerinin gidermeye çalışıyoruz. Bu branş amatör branş ama kulüplerin desteği çok önemli. Kulüpleri sporcularına; en iyi antrenman sahaları, tesisler, antrenörler konularında destek vermesi gerek. Biz bunları yapıyoruz. Sporcular da madalya kazanmak ve ülkemizi temsil etmek için mücadele veriyor. 2020 Olimpiyatları bu yıl içinde yapılacak. Tam netlik kazandı diyemeyiz ama temmuz gibi başlayacak. Şu an 18 oyuncumuz yaz ve paralimpik olimpiyatlarında kota aldı. 30'ün üzerinde sporcumuz da kota mücadelesi veriyor şu an. 20-25 kadar sporcumuz, olimpiyatlarda hem kulübümüz hem de ülkemizi temsil edecek. İnanıyoruz da onlara. Sporcularımız İstiklal Marşımızı dinletecek ve bizi gururlandıracak" dedi.

"En üst seviyede madalya ve madalyalar bekliyoruz"

Tokyo'da alabildiğinde madalya hedeflediklerini belirten Başkan Keleş, "Olimpiyat madalyası çok değerli. Ama sporcu gözüyle bakarsanız, olimpiyatlara gitmek de madalya kadar değerli. Orası sadece fiziksel olarak hazır olunca madalya kazanacağız yer değil. Tecrübe de önemli. Orada başka bir ruh hali ve psikoloji var. Biz madalya sayısı vererek sporcularımızı strese sokmak istemiyoruz. Ama en üst seviyede madalya ve madalyalar bekliyoruz. Sporcularımızın da buna çok fazla hazır olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Pandemide sporcularımızı mental ve fiziksel anlamda hazır tuttuk"

Pandemi dönemini iyi atlattıklarını ve tüm sporcularının müsabakalara hazır olduğunu ifade eden Keleş, "Pandemi ilan edilmeden iki gün önce tüm tesislerimizi kapatarak, dezenfekte etmiştik. Sonrasında Avrupa ve Dünya'da oynanan müsabakalarda ter döken sporcularımızın, ülkemize güvenli dönmelerini sağladık. Daha sonra sporcularımızın evlerinde antrenman yapmaları için aletleri evlerine gönderdik. Hocalarımız internet üzerinden sürekli sporcularımızın yanında oldu. Sporcularımız hem mental hem de fiziksel anlamda hazır tuttuk. Bakanlık tarafından verilen tesislerin açılması kararından sonra da sporcularımıza kavuştuk. Tüm sporcularımız hazır. Beklediğimiz tek şey sporcularımızın performanslarını olimpiyatlarda ve şampiyonalarda en üst sevide göstermeleri" ifadelerini kullandı.

(Özel Haber) Fatih Keleş: Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz
(Özel Haber) Fatih Keleş: Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz
(Özel Haber) Fatih Keleş: Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz
(Özel Haber) Fatih Keleş: Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Fatih Keleş, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel Haber) Fatih Keleş: 'Tokyo'dan en üst seviyede madalyalar bekliyoruz' - Son Dakika Spor


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