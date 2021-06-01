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(Özel haber) Fatih Keleş: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı" - Son Dakika

(Özel haber) Fatih Keleş: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı"

01.06.2021 12:55
(Özel haber) Fatih Keleş:

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, kulüp olarak Avrupa şampiyonalarında çeşitli branşlarda elde ettikleri 17 madalyanın ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları için beklentilerinin daha da arttığını söyledi.

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, kulüp olarak Avrupa şampiyonalarında çeşitli branşlarda elde ettikleri 17 madalyanın ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları için beklentilerinin daha da arttığını söyledi.

Geçtiğimiz 1 ay içinde Avrupa şampiyonalarında 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya alarak toplamda 17 madalyayı Türkiye'ye kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Başkan Fatih Keleş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Öncelikle elde edilen bu başarıdan dolayı duygularını aktaran Keleş, "Çok mutlu olduk. Uzun zamandır bekliyorduk biz bu madalyaları. Pandemi döneminde müsabakaların yapılamamasından dolayı bu madalyaları kazanamamıştık. Hasretle bekliyorduk, çok gurur verici oldu. Sıkıntılı zamanlarda ülkemiz vatandaşlarını da mutlu etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Tokyo öncesi umut verici"

Kazanılan 17 madalyanın Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi umut ve cesaret verici olduğunu aktaran Fatih Keleş, "Zaten sporcularımızdan ciddi sayıda madalya bekliyorduk. Şimdi bu beklentimiz bir o kadar daha arttı. Pandemiden dolayı turnuvalar sıkışık dönemde yapılabildi. Hemen hemen tüm Avrupa şampiyonaları yakın zamanda planlanmış oldu. Biz de bu turnuvalarda 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya gibi kulübümüz sporcuları 17 madalya kazandırdı Avrupa şampiyonalarında ülkemize. Bayrağımızı göndere çektiler, İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinlettiler. Olimpiyatlarda da aynı başarıyı istiyoruz sporcularımızdan. Şu anda Temmuz'u ve Ağustos'u sabırsızlıklar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kulüp kültürümüzde karate branşının çok büyük önemi ve yeri var"

Karate branşının Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik sayılmasıyla ilgili ise Başkan Keleş, "Karate çok sayıda sporcunun mücadele ettiği, lisanslandığı, ilgi duyduğu bir branş. Ama maalesef daha önceki olimpiyatlarda olimpik kabul edilmedi. Ama Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik kabul edilen bir branş oldu. Bizim için de mutluluk verici çünkü biz karateye altyapı, üstyapılarda özen gösteren bir kulübüz. Olimpik olsun ya da olmasın bizim için çok önemli karate branşı. Bu kulüp karateye çok önem verdi. Bizim şu andaki sporcularımızın dışındaki sporcular belki bugün başka kulüplerde mücadele ediyorlar ama aslında onlar da İstanbul BBSK'nın sporcuları. Sadece sporcu değil, yönetici anlamında da bu kulüp ciddi sayıda yönetici yetiştirdi. Dolayısıyla bizim kulüp kültürümüzde karate branşının çok büyük önemi ve yeri var. Bugünlerin sporcuları yarınların spor yöneticileri olacaklar. Madalyalar tabii ki önemli ama biz sporcularımızdan öncelikle ahlaklı, nitelikli ve onları takip eden altyapı sporcularına, spora yeni başlayacaklara örnek olmalarını bekliyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum ki onlar Türk sporcusuna, Türk gençlerine örnek olan arkadaşlarımız. Bu bizim için madalyalardan daha değerli. Biz böyle ahlaklı sporcularla çalışmaktan da kulübümüz adına gurur duyuyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

(Özel haber) Fatih Keleş: Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı
(Özel haber) Fatih Keleş: Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı
(Özel haber) Fatih Keleş: Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı
(Özel haber) Fatih Keleş: Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı

Fatih Keleş, Olimpiyat, İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Fatih Keleş: 'Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz arttı' - Son Dakika Spor


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