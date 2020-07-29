(Özel Haber) Fatih Mert: "Türk futbolunun geleceği adına 20 kulübün ortak karar alabilmesi son... - Son Dakika

(Özel Haber) Fatih Mert: "Türk futbolunun geleceği adına 20 kulübün ortak karar alabilmesi son...

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Türk futbolunun geleceği adına 20 kulübün ortak karar alabilmesi son derece önemliydi" dedi.

(Özel Haber) Fatih Mert:

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Türk futbolunun geleceği adına 20 kulübün ortak karar alabilmesi son derece önemliydi" dedi.

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği toplantısında, bu sene ligde düşme olmaması oy birliği ile 20 kulübün ortak kararıyla alındı. Türk futbolunun geleceği 20 kulübün ortak karar alabilmesi son derece önemliydi. Bugün federasyonumuzun Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığı toplantıda sonunda bu kararın tescillenmesi gerçekten iyi oldu. Ankaragücü olarak gayet mutluyuz. Bu konuya destek veren kulüplere ve kulüp başkanlarına Ankaragücü Spor Kulübü olarak teşekkür ediyoruz. Kulüp başkanlarımızla dünkü toplantıda görüşmelerimiz oldu. Bazı konularda fikir ayrılıkları da oldu. Ama sonuç itibariyle bu kararın birlikte çıkabilmesi çok önemliydi. 4-5 konu üzerinde 20 kulüp ortak karar alabildik. Bunun için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Liglerin oynanması noktasında biz 7 kulüp sorumluluk aldık"

Yaşanan süreci değerlendiren Başkan Mert, "Pandeminin başlaması ile birlikte Türkiye'de liglere ara verildi. Belirsiz bir takvim ortaya çıktı. İlk önce iptal edildi. Belli bir süre oynanmayacağı söylendi. Belli bir süre sonra ise erteleme kararı geldi. Baktık ki bu süreç bizim gibi birçok kulübü, bütün kulüpleri sıkıntıya sokuyor. O dönem liglerin oynanması gibi görüşler oluşmaya başladı. Bizim de o dönem Ankaragücü olarak liglerin iptal edilmesi ya da bu sezonun yok sayılması gibi düşüncelerimiz oldu. Bunun gibi 10-15 kulüp bu görüşü söylüyordu. Daha sonrasında liglerin oynanacağı söylendi. Liglerin oynanacağı belirtildiği günden itibaren 7 kulüp dilekçe ile futbol federasyonuna haksız rekabet ortamının oluşabileceğini, birçok kulüp yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığını ilettik. Gidip gelmeyen futbolcular oldu. Korona virüs çıkan futbolcular oldu. Bu da kulüplerde ciddi sıkıntılara yol açtı. 7 kulübün ardından Denizlispor'un da imza atmasıyla ilk başlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın desteği ile 10 kulüp zaten ligden düşmenin olmamasını söylüyordu. Bunu da ilk defa buradan belirtmiş olayım Göztepe Başkanı da ilk görüşmelerimizden itibaren bize 'Ben de bu konuya Göztepe Spor Kulübü olarak destek oluyorum. Ama Kulüpler Birliği Başkanı olduğum için görüşümü şimdi açıklamak istemiyorum' demişti. Liglerin oynanması noktasında biz 7 kulüp sorumluluk aldık. Biz oynamasaydık ligler krize girecekti. Türk futbolunda kriz olacaktı, kitlenebilirdi. Bizler de oynadık. Şampiyonluk yarışındaki takımların Avrupa'ya gidecek olan takımların ve düşmenin de etkilenmemesi için o günden itibaren konuşmadık. Cumartesi günü bütün takımların durumları belli olduktan sonra tekrardan kulüp başkanları ile kendi aramızda telefon ile konuşmaya başladık. Toplantın bu tarihte olması için ısrar ettik. Sağ olsun burada Sepil başkan anlayış gösterdi. Bu toplantı bu tarihe alındı. Dünde orada 2-3 saat biz diğer kulüp başkanları ile bire bir görüşerek orada ikna ettik. Bazı konular vardı, o konularda fikir ayrılıklarımız vardı. Onları anlattık, onlar da anlayış gösterdi ve zorlu bir sürecin sonunda 20 kulüp ortak kararıyla bu sonuç ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"İnşallah bu kulübü bir daha bugünleri görmeyecek, ligden düşme potasında olan bir kulüp olmaktan çıkaracağız"

Alınan kararın ardından nasıl bir yol izleneceği sorusuna Fatih Mert şu şekilde cevap verdi:

"Maalesef bugün bunu konuşmak hoş değil. Biz ligin 10. haftasında göreve geldik. Çok ciddi borç yükü olan ve 1 TL geliri olmayan bir kulübün yönetimine geldik. O gün bugün Ankaragücü'nün yaşaması adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Kulübü belli bir seviyeye getirdik. Bir düzene soktuk. Ekonomik sıkıntılarımız hala devam ediyor. Çünkü Ankaragücü'nün gelirleri ile ilgili ciddi sorunları var. Bununla birlikte imzalanan Euro bazlı ve uzun yıllara dayanan 2022 yılının sonuna kadar olan sözleşmelerden dolayı da elimiz kolumuz bağlı. Ama bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dosyaların büyük bir kısmını çözdük. Kalan 3 dosya var. Ama onlarda maalesef FIFA'lık ve onlarla ilgili şu an için bir gelişme yok. Ama görüşmeler devam ediyor. Önümüzde 12 Eylül'e kadar bir zaman var. Kampı 11-12 Ağustos gibi başlatmayı düşünüyoruz. Bugün itibari ile bayramdan sonrasını sayarsak 1 hafta 10 günlük bir süremiz var. Bu süre içinde yapabildiğimiz maksimumunu yapmak için uğraşacağız ve yapacağız. İnşallah bu kulübü bir daha bugünleri görmeyecek, ligden düşme potasında olan bir kulüp olmaktan çıkaracağız. Çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

"Maçları seyircili oynamış olsaydık sonuçlar kesinlikle farklı olurdu"

Ankaragücü taraftarının önemini vurgulayan Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü taraftarının yokluğunu son 8 maçta çok ciddi bir şekilde hissettik. Taraftarımızın özellikle Ankara'da ve deplasmanda da ciddi katkısı oluyor. Maçları seyircili oynamış olsaydık buradaki maçların sonucu kesinlikle farklı olurdu. İsim isim söylemek istemiyorum ama yüzde 100 farklı olurdu ve Ankaragücü sırlamada bu durumda olmazdı. Taraftara sevgi ve saygılarımı sunarken, Ankaragücü camiasının ve bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel Haber) Fatih Mert: 'Türk futbolunun geleceği adına 20 kulübün ortak karar alabilmesi son... - Son Dakika Spor
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