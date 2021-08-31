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(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu - Son Dakika

(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu

31.08.2021 10:45

- (Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu Sporcusunun turnuva masraflarını sokak müziği yaparak karşıladı İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle katılacağı turnuvanın...

- (Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu

Sporcusunun turnuva masraflarını sokak müziği yaparak karşıladı

İZMİR - İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle katılacağı turnuvanın masraflarını karşılayamayınca antrenörü Mehmet Nuri Çiçek, sporcusuna farklı bir fikirle destek oldu. Müzisyenlik geçmişi de bulunan antrenör Çiçek, masrafları karşılamak için gitarını alıp sokağa koşarak, sokak müziği yapmaya başladı. Yaklaşık 4 günde yeterli parayı toplayan Çiçek, sporcusunu Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için 6. WT Başkanlık Kupası'na hazırlıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kemalpaşa Tekvando Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar ve bir müsabaka öncesinde kolunun kırılmasından dolayı ortaya çıkan maddi yük nedeniyle, 6.WT Başkanlık Kupası'na katılamayacaktı. Ancak, Murat Semih Uzun'un antrenörü Mehmet Nuri Çiçek duruma kayıtsız kalamadı. Başarılı sporcusuna destek olmayı amaçlayan Mehmet Nuri Çiçek'in aklına farklı bir fikir geldi. Müzisyenlik tecrübesi de bulunan antrenör Çiçek, sporcusunun 2 bin 500 TL'lik masrafını sokak müzisyenliği yaparak toplamayı amaçladı. Gitarını alıp sokağa koşan Çiçek, yaklaşık 4 günlük bir çabanın ardından sosyal çevresinin desteği ve sokak müziğinden elde ettiği gelirle tüm giderleri topladı. Giderlerin toplanmasıyla Murat Semih Uzun, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 6.WT Başkanlık Kupası'na katılabilecek.

Giderleri karşılamak için gitarını alıp sokağa çıktı

Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, 6 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun milli takıma kadar yükseldiğini ifade ederek, "Bu yıl çok fazla müsabakalara girip çıktı. Maddi gücümüzün çok yerinde olmaması ve bir maç öncesinde kolunun kırılmasından dolayı bir de tedavi masrafları çıktı. Ailesinin beli bu anlamda bükülünce, ben de gitarımı alıp onunla birlikte sokakta maç giderlerini toplamak üzere müzik yaptım. Bugün itibariyle de tüm giderleri toplamış bulunuyoruz. Gerek sosyal çevremde gerekse burada yaptığım müzikle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Antrenör Mehmet Nuri Çiçek: "Sokaktan geldim, buraları bildiğim için maç giderlerini toplayabileceğimi de biliyordum"

Sporcusu için yaptığı bu davranıştan ötürü çok fazla olumlu tepki aldığını ifade eden Mehmet Nuri Çiçek, "Ben bir antrenörüm, benim işim sporcuyu eğitip maça götürmek. Maç giderleriyle alakalı belki Türkiye'de eşi benzeri yoktur bu olayın. Elimde müzik gibi bir sanatım varken bunu kullanmak istedim. Yıllar önce müziğe sokak müzisyenliğiyle başlamıştım. Sokaktan geldim, buraları bildiğim için buradan maç giderlerini toplayabileceğimi de biliyordum. Biz bunu başardık. 3 gün içerisinde gerekli olan 2 bin 500 TL'yi topladık. Murat, şampiyon bir sporcu. Ona güvendiler. Gerisi Murat'ın elinde. Söz artık onda olacak. 15-22 Eylül arasında İstanbul'da 6. Başkanlık Kupası var. Orada Avrupa Şampiyonası için kota almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Semih Murat Uzun: "Bizi destekleyenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım"

Milli tekvandocu Murat Semih Uzun ise geçirdiği zor dönemlerden dolayı masrafları antrenörünün üstlenip sokak müziği yapmaya başladığını belirterek, "Yaklaşık 3-4 günde hem gelen destekler hem de sokak müziğiyle bu miktarı topladık. Bu fikri ilk kez duyduğumda hem gururlandım hem duygulandım. Aramızdaki bağ antrenör-sporcu bağı değil, bir zamandan sonra aile de oluyorsunuz. 6. Başkanlık Kupası'nda elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tekrar şampiyon olacağım. Hem de basit bir şampiyonluk da olmayacak. Geçirdiğim zor dönemler ve maça katılmak için yapılan fedakarlıktan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bizi destekleyenlerin de yüzünü kara çıkarmayacağım. Hedeflerim arasında 2024 ve 2028 Olimpiyatları var. Olimpiyatlarda 2 altın madalyayla ülkeme dönmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 defa millilik alan Murat Semih Uzun, ilk olarak 2020'de uluslararası turnuvada milli takım adına yarışmış ve şampiyonluk olmuştu. Uzun, 2020'de İsveç'te düzenlenen Başkanlık Kupası'nda ise 5.'lik elde etmişti. Genç sporcu, kota almak için yarışacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde sponsor desteği bekliyor.

(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu
(Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu

Başkanlık Kupası, Mehmet Nuri, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Fedakar antrenör, sporcusunun masrafları için gitarını alıp sokağa koştu - Son Dakika Spor


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