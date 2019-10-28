Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi
Son Dakika Spor (Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi

(Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi

18 dakika önce

- (Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç küçüklerin maçını izlediİSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gülensu Stadı'nda Göksu ile Barcelona Futbol Okulu arasında oynanan maçı izledi.

- (Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç küçüklerin maçını izledi

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gülensu Stadı'nda Göksu ile Barcelona Futbol Okulu arasında oynanan maçı izledi. Maç sonunda Gülensu mahallesi sakinleri, Ali Koç'la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi. Karşılaşmanın oynandığı Maltepe Gülensu Mahallesi'ndeki Gülensu Futbol Sahası'na gelen Koç, maçı tel örgülerin dışından seyretti. Maçın sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

(Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi

Barcelona, Ali Koç, Futbol, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:23 Kaynak: İHA
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