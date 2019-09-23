Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Fenerbahçe'de altyapıda 5 kademeli inceleme
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(Özel haber) Fenerbahçe'de altyapıda 5 kademeli inceleme

39 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısı değişen yönetim sistemiyle birlikte oyuncu alım ve gönderimlerinde 5 kademeli inceleme gerçekleştiriyor.

(Özel haber) Fenerbahçe'de altyapıda 5 kademeli inceleme, System.String[]

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü altyapısı değişen yönetim sistemiyle birlikte oyuncu alım ve gönderimlerinde 5 kademeli inceleme gerçekleştiriyor.


Fenerbahçe, altyapıda değişen yönetim sistemiyle oyuncu alım ve gönderimlerinde 5 aşamalı inceleme sistemine gitti. Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat liderliğinde oluşturulan sistemde müsamaha sıfıra indirildi. Yetenekli olduğu düşünülen oyuncu, oyuncu izleme birimi tarafından takip ediliyor. Oyuncunun eğitimine, aile yapısına önem veriliyor. Dahilinde futbolcunun yeteneği incelenip raporlanıyor. Rapor sonucunda onay verilen oyuncu yaş grubunda idmanlara çıkıyor ya da hazırlık maçlarında izleniyor. Böylelikle oyuncunun takım içindeki uyumuna da bakılıyor. Bu aşamadan olumlu sonuç alan futbolcu hakkında hem yaş grubunun hocası hem de oyuncu izleme birimi tarafından tekrar rapor hazırlanıyor. Hazırlanan bu raporları koordinatör Serdar Dayat tarafından incelendikten sonra futbolcunun kulübe katılması için süreç başlatılıyor. Bu süreci en son karar mercii futbol altyapıyı yakından takip eden Sportif Direktör Damien Comolli ve Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetici Selahattin Baki oluyor. Bu süreç aynı şekilde sezon boyunca takip edilen her oyuncu için işletiliyor. Sezon sonunda her birimin vermiş olduğu raporlar ile bir sporcuyla alakalı net karar elde edilmiş olunuyor. Böylelikle altyapının gelişiminde sağlıklı tercihler sağlanmış olunuyor. - İSTANBUL

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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