(Özel haber) Francisco Montero: "Gösterdiğimiz başarı takdire şayan"

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, çift kupalı sezon için "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, çift kupalı sezonu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Montero, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir başarıyı beklemiyordum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan. Bir kez daha takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu iki zafer için" dedi. Montero, Sergen Yalçın'ın joker hamlesi olarak her zaman hazır durumda olmasını ise "Bizim işimiz fizik olarak devamlı hazır olmamız. Bize hocamızın ne zaman ihtiyacı olursa o zaman hazır olmalıyız. Bize düşen bu" şeklinde yorumladı.

"Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en iyisi"

Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulmak istediğini belirten 22 yaşındaki savunmacı "Burada bir sene geçirdim. Daha fazla oynamak isterdim. Bonservisim Atletico Madrid'te. Umarım onlar da son maçını kazanarak şampiyon olurlar" dedi. Beşiktaş taraftarının takıma tutkusunu arkadaşlarından dinlediğini söyleyen İspanyol futbolcu "Burada önceden oynayan arkadaşlarım da bahsetti. Beşiktaş, Türkiye'nin en ateşli en iyi taraftarı. Bu sene belki iki kupa kazandığımız için taraftarın yokluğunu fazla hissetmemiş olabiliriz. Onlarla olmak farklı bir hissiyat olurdu" şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası öncesi Milli takımda oynayacak arkadaşlarına başarı dileyen Montero, "Buradan Milli Takıma gidecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım fazla dakika alırlar ve takım olarak ileri giderler. Ben de ileride İspanya forması ile ilk maçıma çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından transfer edilen Montero, 13'ü Süper Lig olmak üzere 17 maçta forma giydi.