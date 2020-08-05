(Özel haber) GCT Düzce, yeni transferleri ile liglerde başarılı olmak istiyor

DÜZCE (İHA) – 1881 Düzce Belediye spor'u devralan Global Connect Travel (GCT), yeni kadro çalışmalarını tamamlamak üzere. Kulüp Başkanı Kadir Dağ, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından güçlü bir kadro kurduklarını, salon sporlarında başarılı olup üst liglere çıkmak istediklerini dile getirdi.

Düzce'nin salon sporlarındaki takımlarından birisi olan 1881 Düzce Belediyespor'un tüm müsabaka haklarını Global Connect Travel devraldı. Yapılan anlaşmanın ardından 1881 Düzce Belediyespor'un isimi GCT Düzce olarak değiştirildi. Düzce'de çalışmalarını sürdürerek ağustos ayında antrenmanlara başlayacak olan GCT Düzce'nin hedefleri ve planlanan çalışmalar ile ilgili Kulüp Başkanı Kadir Dağ açıklamalarda bulundu. Dağ takımı devraldıkları süreçte pandeminin olduğunu eski takımdaki bulunan sporcuların performanslarını tam göremediklerini dile getirerek, "Geçen sezon biraz sıkıntılı bir sezondu. Açıkçası takımın kurulma aşaması ve pandemi sürecinin patlak vermesi ile basketbol takımı ve voleybol takımı sezonu erken bitirmek zorunda kaldı. Burada performans olarak onları neticelendiremeyiz. Çünkü sezon bitmedi. Ama arkadaşlar ellerinden gelenleri yaptılar. Kötü bir süreçti ama sağlıklı bir şekilde bitirdiler" dedi.

"3 kulvarda da yolumuza iddialı çıktık"

Basketbol ve voleybolda iyi oyuncular alarak güzel bir takım kurduklarını dile getiren Başkan Kadir Dağ, "Müthiş bir takım kurduk. Hem erkek basketboda, hem bayan basketbolda hemde voleybolda 3 takımımızı da kurduk. Transferlerimiz oldu. Yakında tüm Düzce'ye transferlerimizi tanıtacağız. Arkadaşlarımız 4 Ağustos itibari ile Düzce'ye gelmeye başlayacaklar. Erkek basketbol takımının başına Volkan Başaran'ı getirdik. Kadın takımımızın başına eski A milli takım Bayan antrenörü Ömer Petorak'ı getirdik. Erkek voleybol takımımızın başına da Gökhan Sarıbaş'ı getirdik. 3 kulvarda da yolumuza iddialı bir şekilde çıktık. İlk hedefimiz tabii ki Play-Off bandında olmak ama Play-Off'un üzerine çıkabilirsek eğer bizim için ilk senemizde çok başarılı olmuş olacak. Burada kulübün ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için mali yapının da düzgün bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Geçmişten gelen bazı sıkıntılar var onları çözmek üzereyiz. Bitti gibi diyebiliriz. Onları bitirdikten sonra yolumuza daha sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Altyapıdan oyuncular yetiştireceğiz"

Altyapıdan oyuncu yetiştirip Düzce'de milli sporcu sayısını arttırmak istediklerini dile getiren Başkan Kadir Dağ, "Kendi spor kulübüm İstanbul'da ALYA Basketbol akademi 2017'de kuruldu. Kurulmasının amacı tamamen altyapılarda yetiştirdiğimiz oyuncaları üst yapılara milli takımlara yetiştirmek. Burada da o oluşumu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Okulların açılması ile birlikte tüm okullar içerisinde hocalarımızın eşliğinde seçmeler düzenlenecek. Basketbola uygun voleybola uygun hem kız hem erkek sporcular taranacak. Bu taranan sporcular ile bir program düzenlenip Düzce'den, sadece Düzce'nin çocukları ile beraber bir alt yapı organizasyonu yapmak istiyoruz" dedi. - DÜZCE