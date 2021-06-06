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(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor - Son Dakika

(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor

06.06.2021 15:30

- (Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor Korona virüs salgınında eve kapanan gençler, streslerini ok ve yayla hedefe fırlatıyor.

- (Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor

ANKARA - Korona virüs salgınında eve kapanan gençler, streslerini ok ve yayla hedefe fırlatıyor.

Ankara'da bulunan Pursaklar Gençlik Merkezinde verilen Geleneksel Türk Okçuluğu kursu, pandemi döneminde evlerine kapanan ve sosyal hayattan geri kalan gençler için bir fırsat imkanı sunuyor. Genlik Merkezine okçuluk eğitimi için gelen gençler odaklanma sorunlarını ve streslerini bir yay ve ok eşliğinde üzerlerinden atarak salgın döneminin etkilerinden kurtulmaya çalışıyorlar.

Gençler sportif faaliyetlere katılarak sosyalleşiyorlar

Gençlik merkezinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olduğunu ifade eden Pursaklar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, "8 yaşından 29 yaşına kadar tüm gençlerimize sanattan spora, eğlenceden kültüre, sanat gezilerine, sportif faaliyetlere kadar her türlü faaliyeti gençlere ücretsiz olarak sunmaktayız. Bugün burada geleneksel Türk okçuluğu devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun özel gayretleri ile Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ile ortaklaşa yapılan protokol kapsamında 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Buradaki amaç gençlerimize hem sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirmeleri hem de geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yapmaktır. Bu kapsamda antrenörler eğittik. Bu antrenörler gönüllü olarak gençlerimize eğitimler vermeye başladı. Bu alanda 60'ın üzerinde gencimiz eğitim almakta" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin lisanslı sporcular olmasını önemsiyoruz"

Okçuluk kursunu bitirenlerin sertifika aldığını söyleyen Özkan, "Gençlerimizin lisanslı sporcular olmasını önemsiyoruz. Gençlerimizin büyük çoğunluğu bunu da istediği için hem bireysel hem de bazı kulüplere yönlendirerek gençlerimizin lisanslı sporcu olmalarını, hatta bu kapsamda sporcu olarak yarışmalara katılmalarını da sağlıyoruz" dedi.

"Buradaki amacımız gençlerimize bir hedef belirlemek"

Gençlik ve Spor Bakanlığında Gençlik Lideri olan Ramazan Demirhan, "7 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ile ilgileniyorum. Atalarımızdan bizlere gelen bir spor bu işe gönüllüyüz. Buradaki amacımız bir tahta parçası fırlatmak değil, buradaki amacımız gençlerimize bir hedef belirlemek. Çağımızın hastalıklarından birisi odaklanma problemi. Bu odaklanma problemi için en güzel tedavi olarak biz okçuluğu tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Bir hedefiniz ve bir derdiniz olsun"

Daha önce yaklaşık 400 gençle çalıştığını söyleyen Demirhan, "Sadece gel bir defa atış yap dediğimiz gençler hariç 400 öğrencimizi bu anlamda sporcu yapmaya çalıştık. Burada da yaklaşık 60 gencimizi eğitmeye çalışıyoruz. Öncesinde eğitmen eğitimi yaptık üniversiteli gençlerimize. Biz bildiklerimizi kardeşlerimize aktardık onlarda kardeşlerine aktaracak bu şekilde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Biz burada gençlere şunu diyoruz 'bir hedefiniz ve bir derdiniz olsun'. Okçuluk çağımızda odaklanma probleminin ilacıdır diye düşünüyorum. Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Çocuklarımız evlerinde sıkılıp kaldılar. Bu anlamda ciddi problemler yaşanmaya başlandı. Veliler de bu durumun farkındalar. Bizde bu alanda bir çalışma içerisine girdik ve dedik ki gelin bilgisayarlardan, ekranlardan uzak durun. Ellerine bir yay ve bir ok verdik. Bununla da bir hedefini olsun bir derdiniz olsun dedik. Hamdolsun bu süreçte 60'ın üzerinde öğrenci ile de devam ediyoruz çalışmalara" değerlendirmesini yaptı.

(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor
(Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor

Koronavirüs, Okçuluk, Ankara, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Gençler pandeminin stresinden kurtulmak için okçulukla soluk alıyor - Son Dakika Spor


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