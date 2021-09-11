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(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido - Son Dakika

(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido

11.09.2021 13:31

- (Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido Bandırmalı sporcular Budokaido'da 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pandemi döneminin büyük ölçüde sona ermesi ile birlikte gençlerin Uzakdoğu sporlarına karşı ilgisi arttı.

- (Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido

Bandırmalı sporcular Budokaido'da 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pandemi döneminin büyük ölçüde sona ermesi ile birlikte gençlerin Uzakdoğu sporlarına karşı ilgisi arttı. Uzakdoğu sporlarında son trend Budokaido olurken, ilk madalyalar da sporculara verildi.

Japonya ve Kore'de ortaya çıkan bir dövüş ve savunma sanatı olan, Türkiye'de de son zamanlarda gençlerin spor tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan Budokaido, Bandırma'da da yaygınlaşıyor. İlçede yer alan Akademi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda üç ayrı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Aysima Ersin: "Stres atmak için başladım, şimdi hayatımı bu spora göre düzenledim"

11 yıldır Uzakdoğu sporları ile uğraştığını ifade eden Aysima Ersin, "Bu yıl katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda her yıl olduğu gibi yine milli takıma katılmaya hak kazandım. Oldukça güzel bir maç oldu. Elde ettiğim derecelerle gurur duyuyorum. Ben 11 senedir Budokaido branşı ile uğraşıyorum. Vuruşlu bir stil bu. Oldukça zorlu, güç, dayanıklılık ve esneklik gerektiren bir spor branşı. Oldukça da çetin bir spordur aynı zamanda. Ailemin bu sporu seçmemdeki etkisi büyük oldu. Çocukluğumdan bu yana da hareketli biriydim. Genelde stres atmak için başladım ama sonrasında büyük bir bağ oluştu bu spor branşı ile aramızda. Hayatımı da şu anda bu spora göre düzenlemiş durumdayım. Yatış, kalkış saatlerim, yediğim yemekler hep bu sporu yapma gerekliliği üzerine kurulmuş durumda. Hedeflerim Türkiye'yi en iyi şekilde uluslararası camiada temsil edip olabildiğince iyi yere gelmek" dedi.

Budokaido sporu ile 7 yıldır ilgilenen Dilara Tandoğan ise, "Bu sporu yapmayı küçüklüğümden bu yana istiyordum. Ama bazı sorunlarımdan dolayı yapamıyordum. Sonradan bu sorunlarım ortadan kalktı ve çok istekli bir şekilde bu spora başladım. Kısa sürede çok güzel dereceler aldım. 2018 yılında Dünya Şampiyonu oldum. Bu sene de aynı şekilde Türkiye Şampiyonu oldum. Budokaido'daki bu başarılarımı Hocam Sermet Ulufer'e borçluyum. Aynı zamanda yine Zeynep Ersin ve Mehmet Ersin hocalarım da beni çalıştırdı. Şu an bende akademik anlamda üniversite okuyorum ve hedefim bu branşta yeni sporcular yetiştirmek" cümlelerine yer verdi.

51 yıldır Uzakdoğu sporlarının içinde olduğunu aktaran Antrenör Sermet Ulufer, "Yarım asırlık bir zaman dilimden bu yana bu spor dallarının içerisinde yer alıyorum. Şu anda da Bandırma'da özel bir spor kulübünde budokaido antrenörlüğü yapmaktayım. Ben Ferhat Özsert'in öğrencisiyim. Ülkemizde yapmış olduğumuz spor 1984 yılından beri yapılıyor. Öncesinde Kyokushin Karate ile başladı. Shotokan, Aikido, Jujutsu gibi branşlar vardı. 1981 yılında bu branşın federasyonu kuruldu. Aynı yıl ben Türkiye şampiyonu oldum. O günden bugüne kadar da sürekli öğrenci eğitmekteyim. Eğittiğim öğrencilerimden de bir çok antrenörler çıktı. Sayısını bile unuttum yetiştirdiğim öğrencilerimin. En son öğrencilerimle Budokaido Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 15 tane müsabakamız vardı. Çoğu madalya aldı. Kimisi de tecrübe kazandı. Genelde öğrencilerimden memnunum" şeklinde konuştu.

Zeynep Ersin: "200 Türkiye şampiyonu, 45 milli sporcumuz var"

İlçede yer alan Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Zeynep Ersin de, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 15 sporcumuzdan 10 derece elde ettik. Kulübümüzde budokaido, aikido, kickboks branşlarında eğitim veriyoruz. Üç ayrı branşta üç ayrı antrenörümüz mevcut. Sporcularımıza güveniyoruz ve hedeflerimiz yüksek. Toplamda 200'ün üzerinde Türkiye şampiyonu yetiştirdik ve kulübümüzde 45 milli sporcumuz var. Bu yıl geçen ay 15 sporcumuz siyah kuşak birinci dan almaya hak kazandı" diye konuştu.

(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido
(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido
(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido
(Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido

Balıkesir, Türkiye, Sakarya, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (Özel haber) Gençlerin yeni gözdesi Budokaido - Son Dakika


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