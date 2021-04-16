(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: "Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim" - Son Dakika

(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: "Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim"

16.04.2021 17:07

- (Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: "Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim" Giresunspor'un efsane futbolcusu Erol Pamuk: "Eren kaptanımız inşallah yeni stadımızda kupayı kaldırır" GZT Giresunspor'un efsane kaptanlarından eski futbolcu...

- (Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: "Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim"

Giresunspor'un efsane futbolcusu Erol Pamuk:

"Eren kaptanımız inşallah yeni stadımızda kupayı kaldırır"

İSTANBUL - GZT Giresunspor'un efsane kaptanlarından eski futbolcu Erol Pamuk, Giresunspor'dan sonra Adana Demirspor'da da kaptanlık yaptığını hatırlatarak, "Giresunspor ve Adana Demirspor'un el ele, kol kola Süper Lig'e çıkmasını isterim" dedi.

GZT Giresunspor'un efsane futbolcularından Erol Pamuk, İhlas Haber Ajansı'na GZT Giresunspor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Futbola Giresun'da amatör olarak Şafakspor'da başladığını belirten Erol Pamuk, "4 sene Şafakspor'da oynadıktan sonra 1967 senesinde Giresunspor kuruldu ben de seçöelere katılıp Giresunspor'a katıldım. İlk maçıyla beraber ilk 11'inde oynadım. Bu taa ki 1971 senesinde şampiyon olana kadar. O seneye kadar Giresunspor'un içinde bulundum kaptanlığını yaptım. Emeğim geçmiştir. Giresunspor'u iyi bir yere getirdik. Sonrasında kader bizi Güneye attı. Adana Demirspor'a gittim. 4 sene de orada dolu dolu günler geçirdim. O günler çok güzeldi. 1973 senesinde Adana Demirspor'a gittim. 1977 senesinde 30 yaşımda futbolu bıraktım. Bırakmasam da iyiydi belki ama bıraktım. Sonra da ticarete atıldım. Şimdi futbolu seyrediyoruz, takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim"

Daha önce Giresunspor'un yanı sıra Adana Demirspor'da da kaptanlık yapmış olan Erol Pamuk, yarın TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Giresunpor müsabakası ile ilgili, "Hem Giresunspor hem Adana Demirspor için kritik bir maç kazanan zirveye biraz daha yaklaşacaktır. Hele hele Giresunspor kazandığı takdirde neredeyse işi bitirmiş olacaktır. Öncelikle Giresunspor derim. Giresunspor'un çıkmasını isterim. Ondan sonra Demirspor'u isterim. Araya hiçbir takımı sokmak istemem. İsterim ki Giresunspor, Adana Demirspor el ele, kol kola çıksınlar. Bu benim kendi görüşümdür ama 4 maç kaldı. Hata yapanın telafisi olmayan maçlar bunlar. Ben Giresunspor'u şanslı görüyorum. Sonrasında Samsunspor ile Adana Demirspor arasında çekişme olacaktır. Nihayetinde play-off'tan çıkamayan takımın da çıkma şansı da yüksektir. Giresunspor'un 5 sene kaptanlığını yaptım, Demirspor'un 3 sene kaptanlığını yaptım. Demirspor Güneyin iyi takımlarından, köklü takımlarından. Türk futboluna çok emeği geçmiş futbolcular yetiştirmiş bir kulüp" değerlendirmesini yaptı.

"Eren kaptanımız inşallah yeni stadımızda kupayı kaldırır"

Kendi futbolculuğu döneminde çoğu şeyin değiştiğine vurgu yapan Pamuk, "O zamanki mücadelede yabancı yoktu takımda. Diğer takımlarda da yoktu. 1. Lig'de 5 yabancı oynuyor. Süper Lig'i katmayalım. Bizim arkadaşlarımız hep civardandı. Tekirdağ'dan vardı, Ankara'dan vardı. Birçok yerden futbolcu arkadaşlarımız geliyordu. Çok iyi bir jenerasyon yakalamıştık. Takımımız bizim iyiydi. Hak ettiğimiz şekilde 1971 senesi 30 mayısında şimdi kapanan o güzelim stadımızda kupayı kaldırdım. İnşallah bu sene de yeni stadımızda Eren kaptanımız kupayı kaldırır. Bütün isteğim budur. Giresunspor'u Süper Lig'de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu zamanda altyapıya önem vermek lazım"

Yeşil-beyazlı takımın altyapıya önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Giresunspor'un ekonomik durumu mali bütçesi transferler karşısında geri kaldı. Giresun'un idarecileri, taraftarı maddi olarak bir yardımda bulunamadılar. Takım kurmakta zorluk çekti. Bir alt kümeden bir üst kümeye hangi lig olursa olsun çıkmak kolay değil. Zamanımızda bizimle beraber oynayan Orduspor, Zonguldakspor meydanda yok. Buna benzer saymayla bitmez bir sürü takım şu anda alt liglerde oynuyorlar ama Giresunspor buraya kadar cefakar taraftarıyla beraber kendini bırakmadı. Alt kümelere düştü, çıktı. Bunun peşini bırakmadılar ve bu zamana kadar geldiler. Buradan da çıkarlar. Giresunspor ve Giresun gibi vilayetler asansör takım olur. Bir alt kümeye düşer. 2-3 sezon orda oynar iyi bir jenerasyon yakalar yine çıkar. Bu zaman zarfında yapılacak tek şey var. Altyapıya çok önem vermek lazım. Şimdi altyapıdan çıkan 1-2 arkadaşımız var. O arkadaşlarımız takıma katılıyor. Sonradan giriyor, maçı değiştiriyor. Bunlar çok önemli. Giresunspor bunu yaparsa daha çok ayakta kalır."

(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim
(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim
(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim
(Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Giresunsporlu eski futbolcu Erol Pamuk: 'Giresunspor ve Adana Demirspor el ele, kol kola Süper Lig'e çıksın isterim' - Son Dakika Spor


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