(Özel Haber) Göksenin Köksal: "Seyircimizi arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel Haber) Göksenin Köksal: 'Seyircimizi arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz' - Son Dakika Spor

(Özel Haber) Göksenin Köksal: "Seyircimizi arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz"

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal, "Seyircimizi arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz" dedi.

(Özel Haber) Göksenin Köksal:

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal, "Seyircimizi arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz" dedi.


Türkiye Kupası Dörtlü Final'inde Darüşşafaka ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, Ankara Spor Salonu'nda yapılan son antrenman sonrasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Kupada favori olmadığını söyleyen Köksal, "Şu anda sakatlıklardan sebep çok iyi bir dönemde değiliz ama ne olursa olsun yarın gücümüzü gösterip, finale gidip kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Kupada şu an bir favori yok"


Çeyrek finalde Tofaş karşısında çok iyi basketbol oynadıklarını altını çizen Göksenin Köksal, "Çok fazla eksiğimiz olmasına rağmen takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tofaş da gerçekten çok iyi bir takım. Ligin ilk yarısında deplasmanda kaybetmiştik. O yüzden çok iyi hazırlandık maça. Amacımız Ankara'ya gelip kupaya kadar gitmekti. Tabi bazı insanların düşüncesi ve favorileri farklıdır. Favori olarak başka takımları veya birini görebilir. Kupada şu an bir favori yok. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi seyircisi bizim seyircimiz. Ankara salonunda bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Neticesinde yarın Darüşşafaka'yı yenip oradan sonra finalde kim gelirse gelsin seyircimiz arkamıza alıp kupayı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Yarın gücümüzü gösterip finale gidip kupayı almak istiyoruz"


Eksiklerine rağmen Darüşşafaka'dan iyi bir takım olduklarını belirten Köksal, "Rakibimiz Darüşşafaka'yı ligin ilk yarısında seyircimizi arkamıza alarak mağlup ettik. Çok kolay bir maç olmamıştı. Anadolu Efes'i yenerek buraya geldiler. Bizim gibi savunmaya dayalı çok iyi bir takım. Dediğim gibi kolay bir maç olmayacaktır. Maçın başından itibaren onlara karşı direnç göstermemiz lazım. İnşallah Ertuğrul abi önderliğinde yarın Darüşşafaka'yı geçeceğiz. Eksik olmamıza rağmen onlardan çok daha iyi bir takımız. Şu anda sakatlıklardan sebep çok iyi bir dönemde değiliz ama ne olursa olsun yarın gücümüzü gösterip, finale gidip, kupayı almak istiyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Darüşşafaka, Galatasaray, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
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