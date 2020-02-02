(Özel haber) Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin: "Başkan, takımın kamp yaptığı otelin... - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin: 'Başkan, takımın kamp yaptığı otelin... - Son Dakika Spor

(Özel haber) Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin: "Başkan, takımın kamp yaptığı otelin...

6 saat önce

Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin, Başkan Cengiz Fırat'ın takımın Pendik deplasmanı için kamp yaptığı otelin parasını ödemeden çıktığını söyledi.

(Özel haber) Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin:

Gümüşhanespor İkinci Başkanı Musa Ertekin, Başkan Cengiz Fırat'ın takımın Pendik deplasmanı için kamp yaptığı otelin parasını ödemeden çıktığını söyledi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da sular durulmuyor. Başkan Cengiz Fırat'ın dün yaptığı açıklamaların ardından bugün İkinci Başkan Musa Ertekin, karşı açıklamalar yaptı. Ertekin, Pendikspor maçı için takımın İstanbul'da kamp yaptığı otelin parasının başkan tarafından ödenmediğini belirterek, "Kulüp Başkanımız Cengiz Fırat, Gümüşhanespor'un dün akşam kaldığı otelin parasını ödemeden otelden çıktı. Maalesef takımın kaldığı otelin müdürü şu anda statta bekliyor. Başkanımız otel parasını ödemedi. 'Ben ödemiyorum' diyerek otel müdürünü kovdu stattan. Otelin müdürü şu anda stadın önünde bekliyor. Her yerde 'Ben Gümüşhanespor başkanıyım' diyor ama otelin parasını ödemiyor" ifadelerini kullandı. Musa Ertekin, Pendikspor maçı öncesinde de Başkan Cengiz Fırat'la tartışma yaşadı. Fırat, esame listesine Teknik Direktör Fatih Akel ile takım kaptanı Menderes Önkuzu'yu dahil etmedi. Bu nedenle Musa Ertekin de, Başkan Cengiz Fırat'a "Sen takımı sabote ediyorsun. En iyi oyuncularımızdan Menderes'i ve takımın hocasını sahaya sürmüyorsun" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Gümüşhanespor, Pendik, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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