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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Aralık 2021

01.12.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Aralık 2021

THY rotayı yeni hatlara çevirdiTürk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Yeni hatlar arayışındayız. Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz.

6 Nisan 1920

1- THY rotayı yeni hatlara çevirdi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi:

"Yeni hatlar arayışındayız. Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var"

"2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz"

"Bu seneyi pozitif bir finansal sonuçla, yani karla tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu Türk Hava Yollarının çok hızlı toparlandığını gösteriyor"

(Abdulselam Durdak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- DSİ'nin sınır ötesi "su harekatı" ile 3,2 milyon kişi temiz suya kavuştu

Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgelerde yüzlerce kuyu açan Devlet Su İşleri, Çobanbey'den El Bab'a, Azez'den Marea'ya, Resulayn'dan Telabyad'a kadar yüz binlerce kişinin temiz içme ve kullanma suyuna erişmesini sağladı

Burkino Faso, Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Mali, Moritanya, Tunus ve Cibuti'de toplam 512 kuyu sayesinde yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Salgın mücadelesinin ön cephesindeki 112 Acil ekipleri, Kovid 19 sürecini anlattı:

Acil Tıp Teknisyeni Yeliz Gözüak:

"Birçok arkadaşım koronavirüse yakalandığı için çocuklarından ayrı kalmak zorunda kaldı"

Paramedik Özgür Sef:

"Bizler, adeta herkesin kaçtığı bir yangına giriyoruz. Mesela, bir evde Kovid-19 hastası olduğunda, diğer aile üyeleri hemen ondan uzaklaşır, biz ise evin içinde direkt o hastanın yanına giriyoruz"

Paramedik Mafiriye Acar:

"İnsanların maske takmaktan imtina ettiği süreçte biz kat kat tulum giyerek hastalara müdahale ediyoruz. Hala bu süreç devam ediyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

4- Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a yakınlığıyla bilinen eski Halk Konseyi Başkanı Styopa Safaryan:

" Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe ve diğer tüm bu sorunlara rağmen iki ülke (Ermenistan-Türkiye) arasında yeni bir fırsat penceresi açıldı"

"Ermenistan'da toplum ve siyasi çevreler, 'Zengezur Koridoru' teriminin kullanılmasını, Ermenistan'ı boğma siyaseti gibi algılıyor"

(Ayşe Rabia Sarıoğlu/Ankara)

5- İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı

İstanbul'u geçen ekim ayında 1 milyon 152 bin 771 turist ziyaret ederken yılın 10 ayında toplam ziyaretçi sayısı 6 milyon 982 bin 691 oldu

Kente gelen yabancılar arasında İranlılar 102 bin 220 turistle ilk sırada yer aldı. İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,87'sini İranlı turistler oluşturdu

İranlı ziyaretçileri sırasıyla 101 bin 21 turistle Ruslar, 98 bin 251 turistle Almanlar, 49 bin 944 turistle Fransızlar, 46 bin 366 turistle İngilizler, 36 bin 742 turistle Iraklılar, 34 bin 152 turistle ABD'liler, 33 bin 653 turistle Ukraynalılar, 31 bin 724 turistle Hollandalılar, 29 bin 728 turistle İsrailliler takip etti

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

6- Kadınlardan oluşan ambulans ekibi zamanla yarışıp yardıma koşuyor

Antalya'da görev yapan acil tıp teknisyeni Havva Nur Kılınç:

"Olay yerinde 'Helal olsun. İşte kadın gücü. Abla süpersiniz.' diyen de 'Erkek yok mu? Hastamızı kim taşıyacak?' diyen de oluyor"

Acil tıp teknisyeni Büşra Yiğit:

"Üç kadın olarak 100 kilogramdan daha ağır hastaları taşıyoruz. Bunu görenler şaşırıyor, 'Helal olsun size' deyip, tebrik ediyorlar"

14 yıldır acil sağlık hizmetinde çalışan, 9 yıldır da ambulans şoförlüğü yapan Ziynet Sümer:

"Otomobili bana vermekten çekinen eşim bir gün evimize yakın bir yerde ambulansla vakaya geldiğimi görmüş. Ambulansı nasıl kullandığımı görünce otomobili de güvenerek vermeye başladı"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Aralık 2021 - Son Dakika


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