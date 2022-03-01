ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mart 2022

01.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mart 2022

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı: "Batı'nın Suriye trajedisine sessizliği Rusya'yı cesaretlendirdi""Krizin ilk gününden itibaren Ukrayna'ya desteğini sürdüren Batılı ülkeler, Suriye'de sessizliğe bürünerek kendini savunmak isteyen halkımıza destek olmaktan kaçındı.

6 Nisan 1920

1- Suriye Geçici Hükümeti Başkanı: "Batı'nın Suriye trajedisine sessizliği Rusya'yı cesaretlendirdi"

"Krizin ilk gününden itibaren Ukrayna'ya desteğini sürdüren Batılı ülkeler, Suriye'de sessizliğe bürünerek kendini savunmak isteyen halkımıza destek olmaktan kaçındı. Batı'nın bu tutumu açık bir çifte standarttır"

(Ethem Emre Özcan/Ankara)

2- İnsansız hava araçları için "seyir defteri" oluşturuldu

"MaviKanatlar" teknoloji firması tarafından Türkiye'de ilk defa İHA'lar için tüm operasyon süreçlerinin kaydedildiği bir yönetim sistemi geliştirildi

MaviKanatlar Genel Müdürü Serhat Gümüş:

"Özellikle kargo drone hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sistemimizin kullanımının ciddi oranda büyüyeceğini değerlendiriyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya'da faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde "yatırımlardan çıkış" baskısı artıyor

Equinor, bp ve Shell'in Rusya'daki proje ve ortak girişimlerden çıkma kararlarının, ülkede faaliyet gösteren diğer Batılı enerji şirketlerinin de bu yöndeki kararlarını hızlandırabileceği öngörülüyor

Rusya'nın petrol ve doğal gaz şirketlerinde, ABD'li ExxonMobil'den Alman Wintershall Dea ve Fransız TotalEnergies'e kadar birçok Batılı şirketin hissesi ve ortak girişimleri bulunuyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

4- Uzmanlardan "binanızı depreme karşı bir an önce güçlendirin veya dönüştürün" çağrısı

İstanbul'da muhtemel şiddetli bir depremde kentteki 491 bin binanın hasar alması beklenirken, bunların 13,5 bininin çok ağır, 39,3 bininin ise ağır hasar alması öngörülüyor

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan:

"Vatandaşlarımızdan isteğimiz binalarına bir an önce depreme karşı dayanıklılık testi yaptırmaları ve hasar alması beklenen konutları bir an önce güçlendirmeleri"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Van'da 3 bin rakımlı rüzgar enerjisi santralinde 50 bin haneye elektrik üretiliyor

Türkiye'de güneş enerjisi verimliliğiyle öne çıkan Van'da, yenilenebilir enerji potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES'te enerji üretimi geçen yıl başladı

Santralin İşletme Müdürü Rıza Sarısaç:

"Burası Türkiye'nin en doğusunda ve ülkenin en yüksek rakımındaki enerji santralidir. Rüzgar konusunda çok verimli bir bölge"

(Mesut Varol/Özkan Bilgin/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Esed rejimi: Yaptırımları aşması için Rusya'ya destek vereceğiz Esed rejimi: Yaptırımları aşması için Rusya'ya destek vereceğiz

Ukrayna, Suriye, Rusya, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mart 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mart 2022 - Son Dakika
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