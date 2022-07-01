ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- MEB'in ilk yaz okulları 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrencimiz ile matematik yaz okullarını, 11 bin 566 kursta ve 327 bin 104 öğrencimiz ile İngilizce yaz okullarını başlatıyoruz"

"Destekleme ve yetiştirme kurslarımıza 140 bine yakın başvuru geldi. BİLSEM yaz okulları için kayıtlarımız sürüyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 2 yılda 220 milyon lira tasarruf sağlandı

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılan akaryakıt alımına kamu kurumlarının 95 bin 537 taşıtı dahil oldu

Daha fazla kamu kurumunun sisteme katılmasıyla kamunun elde edeceği tasarrufun artması hedefleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında yeni dönem başladı

"Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında bugüne kadar 33 bin işletmenin 61 bin 171 ilave personel istihdam etmesine katkı sağlandı

İstihdam sağlayan mikro ve küçük işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı

(Enes Duran/Ankara)

4- Türkiye 2053 yılına kadar limanlardaki yük elleçleme miktarını katlamayı hedefliyor

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 2023 yılında 254,3 milyon ton yük taşıması yapılması, 2053'te bu rakamın 421 milyon tonu bulması planlanıyor

Yılın ilk 5 ayında, Rusya- Ukrayna Savaşı'na rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yük elleçlemesi yüzde 7,2 artarak 228,2 milyon tona ulaştı

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

5- BIST 100 endeksinden zorlu ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy:

"Teknik kriterlerle baktığımızda rekorlara rağmen dolar bazlı grafiklerde daha yolun çok başında olmamız, gelecek için potansiyel sunmayı sürdürüyor"

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık:

"BIST 100 endeksinin, kur ve enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi nedeniyle yukarı yönlü potansiyelini korumayı sürdüreceğini düşünüyoruz"

(Murat Aslan/İstanbul)

6- Sümela Manastırı dolu günlerine kavuştu

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından tarih, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon'daki uğrak noktaları arasında ilk sırayı alıyor

1 Temmuz 2021'de yeniden ziyarete açılan ancak Kasım 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasını kapalı geçiren manastır, Temmuz-Kasım 2021 döneminde 150 bin 163, 1 Mayıs-27 Haziran 2022 arasında da 67 bin 752 olmak üzere 217 bin 915 turiste ev sahipliği yaptı

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Maymun çiçeğinin yayılımını önlemek için erken teşhis ve izolasyon önemli

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke:

"Risk altındaki kişilerin (çocuklar, gebeler ve bağışıklığı baskılanmış kişiler) korunması çok önemli. Bir vaka deyip geçmemek lazım. Yapmamız gereken en önemli şey, bu tür hastalıkları olan kişileri en erken şekilde tanımlayıp, hızlıca ve en az 3 haftaya yakın süreyle izole etmemiz lazım ki başkalarına bulaşmayı önleyebilelim"

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:

"Temas sonrası da aşılayabiliyorsunuz. Hastaların yakın temaslılarını aşılarsak ilk 3-4 günde -hatta 14 güne kadar aşılanıyor - o zaman toplumda yayılmasını engellemiş oluyoruz. Çok daha kolay kontrol altına alınabilir bir virüs"

(Elif Küçük/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.