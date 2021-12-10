ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Mini İHA "ZCQM" ihracat için kanatlanıyor

Türk teknoloji şirketi Zyrone Dynamics, mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek

Şirket gelecek yıl yaklaşık 100'e yakın aracın teslimatını öngörüyor

Çöl sıcağı, kum fırtınası, kutup soğuğu, sağanak, kar fırtınası gibi şartlarda test edilen ZCQM, uluslararası askeri sertifikasyon süreçlerini de tamamladı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk firması CERN'e parça ihraç ederek tanındı, Avrupa'da 19 firmaya tedarikçi oldu

CERN'e Türkiye'den mekanik parça satışı gerçekleştiren ilk firma niteliğindeki Dora Makina, Avrupa'da yüksek katma değerli üretim yapan 19 firmaya da ihracat başarısı yakaladı

Dora Makina Genel Müdürü Bekir Sağlamyürek:

"Pandemi döneminde işler bir miktar azalsa da son olarak CERN'den 2 paketlik daha iş aldık. CERN'in hızlandırıcı sistemlerindeki makine parçalarının imalatını yapıyoruz. Bunlar her türlü mekanik parça olabilir. Bu ihracatın kilogram fiyatı ortalama 150 dolar civarında"

"Son dönemde Çin yerine makine parçası talepleri bize kaydı. Bu talepler daha çok Avrupa ülkelerinden geliyor. Şu anda yeni olarak 5-6 firma için üretim yapıyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türkiye, 2023'e kadar uluslararası öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedefliyor

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz:

"Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu sayısını son 5 yılda 48 binden rekor artışla 224 bine ulaştıran Türkiye, en çok uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer almaya başladı"

"Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini sağlayarak, Türkiye'yi uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmek ve uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözmek amaçlarımız arasındadır"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Televizyon en çok İzmir'de, en az Ankara'da izlendi

TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz:

"Dünyada televizyon izleme ortalaması günlük kişi başı 2 saat 54 dakika. Ülkeler bazında bakıldığında ilk üçü sırasıyla 5 saat 45 dakika ile Romanya, 5 saat 40 dakika ile Sırbistan ve 5 saat 30 dakika ile Bosna Hersek almaktadır. Türkiye'de bu süre 4 saat 33 dakika"

"Türkiye'de kadınlar erkeklere göre günlük ortalama 46 dakika daha fazla televizyon izliyor. Kadınların günlük ortalama televizyon izleme süreleri 4 saat 56 dakika"

"Türkiye'de geçen yıl en çok televizyon İzmir'de, en az Ankara'da izlendi. İzmir'de 2020 yılında ortalama 4 saat 58 dakika, Ankara'da 4 saat 12 dakika olmuştur"

"En çok izlenen programlar diziler oldu, televizyonlarda geçen yıl 281 farklı dizi yayınlandı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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