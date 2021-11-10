Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021

10.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021

Anadolu Ajansı arşivinden, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikaliTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etmesi, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ile vefatı sonrası yaşanan derin üzüntü, AA...

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansı arşivinden, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikali

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etmesi, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ile vefatı sonrası yaşanan derin üzüntü, AA muhabirleri tarafından anbean haberleştirildi

AA bültenlerinden:

"Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir"

"Kadın erkek on binlerce halk sokakları doldurmuş bulunuyordu. Hıçkırıklarını saklamayan bu halk kütlesinin matemi yüzlerinde asil bir ızdırabın gölgesi vardı"

"Büyük ölünün naaşları atlas bayrağa sarılı bir sanduka içinde büyük muayede salonuna getirilmiş ve güllerle örtülüydü"

"O'nu daima her dönüşünde en büyük bayram sevinci içinde şevk ve heyecanla karşılayan, bağrına basan Ankara, bu defa fanilerin duyabileceği acıların ve ıstırapların kahredici matemiyle bekliyordu"

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

2- İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışan ücretlerine yönelik 4 öneri:

"Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz"

"2016'da 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği de günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli"

"Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21'e kadar indi. Bu kalemler revize edilmeli"

"Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının, yıllık enflasyon ölçüsünde artırılması hakkaniyetli bir tutum olacaktır"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Karabağ ve çevresi bir yılda modern projelerin şantiye alanına dönüştü

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den itibaren hiç vakit kaybetmeden bölgede çalışmalara başlayan Azerbaycan'ın tamamladığı ilk büyük proje Fuzuli Uluslararası Havalimanı oldu

İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı için 2021 devlet bütçesinden 2,2 milyar manat (1,29 milyar dolar) ayrıldı. Bu meblağ yetmezse devlet ek ödenek ayıracak

Köy bazında ilk olarak Zengilan'ın Ağalı köyünü iskana açmayı hedefliyor. "Akıllı köy" konseptiyle yeniden yapılandırılan Ağalı köyünde 200 müstakil ev inşa ediliyor. Köyün yıl sonunda tamamlanması, 2022 başlarında ise ilk sakinlerinin köye yerleşmesi hedefleniyor.

20 bin hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yaklaşık 50 bin mayın ve patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi

Yapımı tamamlanan ve süren karayollarının toplam uzunluğu 723 kilometre. Kelbecer ve Laçın illeri dahilinde de toplam uzunluğu 584 kilometre olacak yollar inşa ediliyor. Bölgedeki başlıca karayollarının 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor

(Ruslan Rehimov/Bakü) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- İş dünyası Gümrük Birliği'nin modernizasyonunda "Yeşil Mutabakat" ve "Dijitalleşme"ye odaklandı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut:

"(Yeşil Mutabakat'a uyum) Bu devam etmesi gereken, AB ile Türkiye arasında iş birliği alanı yaratan bir çalışma"

"Avrupa tarafında bizim açımızdan en önemli hedef bir emisyon ticareti planı"

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

"2021 yılında AB ülkeleri ile ticaret hacmimizin 175 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor ama Gümrük Birliği hizmet, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde ve kısıtlı ürünler ilave edilerek düzenlenirse ikili ticaretimiz 300 milyar dolara ulaşabilir"

EDAM Başkanı Sinan Ülgen:

"Ticarette ve yatırımda dijital alanda engeller var. Bunların ortadan kaldırılabilmesi hem ticaret hem yatırım tarafından Türkiye'nin de bir ölçüde AB mevzuatına uygun olmasıyla mümkün olabilecek"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

5- Akaryakıt, giriş noktasından pompada tüketiciye satışına kadar izlenecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışlar, bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli limit konulacak

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede görev alan bakanlıklar, EPDK'nin Saha Denetim Sistemi'ne veri paylaşımı yapacak, denetimler bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Pandemide meslek değiştirenler restoranları ustasız bıraktı

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan tam kapanmada gelirleri azalan birçok kişi farklı sektörlerde çalışmaya başladı

Restoran işletmecileri, kalifiye elemanların başka sektörlere yönelmesiyle doğan boşluğu doldurmaya çabalıyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

"Biz hemen adam alıp yetiştiremediğimiz için şu anda sektörümüz tarihte görülmemiş bir kaos yaşıyor. Pandemiyle birlikte çevremizde iş değiştirenler var. Sektörümüzde kurye, tır şoförü, tezgahtarlık, getir-götür işlerindeki lojistik işlerine çok gidenler oldu"

Sektörden ayrılıp motokuryelik yapan Süleyman Bilen:

"Daha önce en son yapacağım iş, şimdi ilk yaptığı iş oldu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Türk yüzme tarihine geçen Viktoria Zeynep Güneş, yeni hedeflere kulaç atıyor

Türkiye'ye kısa kulvarda büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Güneş:

" Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin havuzdaki ilk madalyasını kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim"

"Türkiye'nin yüzmedeki geleceğini çok parlak görüyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'na sadece 4 yüzücüyle gittik, 2020 Tokyo'da ise 10 yüzücü vardı. Bu, büyük bir gelişme"

"İstanbul'da yaptığım ve dünyanın neresinde olursam olayım özleyeceğim küçük rutinlerim var"

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı 10:52 Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 10:50 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 10:42 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı 10:00 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor 08:27 Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı 08:12 İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı

Son Dakika Haberleri
10:59 Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor
10:52 Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı
10:50 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler
10:50 Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları
10:48 Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor         
10:59
Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları         
10:50
Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü         
10:44
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi         
09:53
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 11:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement