ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansı arşivinden, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikali

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etmesi, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ile vefatı sonrası yaşanan derin üzüntü, AA muhabirleri tarafından anbean haberleştirildi

AA bültenlerinden:

"Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir"

"Kadın erkek on binlerce halk sokakları doldurmuş bulunuyordu. Hıçkırıklarını saklamayan bu halk kütlesinin matemi yüzlerinde asil bir ızdırabın gölgesi vardı"

"Büyük ölünün naaşları atlas bayrağa sarılı bir sanduka içinde büyük muayede salonuna getirilmiş ve güllerle örtülüydü"

"O'nu daima her dönüşünde en büyük bayram sevinci içinde şevk ve heyecanla karşılayan, bağrına basan Ankara, bu defa fanilerin duyabileceği acıların ve ıstırapların kahredici matemiyle bekliyordu"

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

2- İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışan ücretlerine yönelik 4 öneri:

"Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz"

"2016'da 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği de günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli"

"Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21'e kadar indi. Bu kalemler revize edilmeli"

"Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının, yıllık enflasyon ölçüsünde artırılması hakkaniyetli bir tutum olacaktır"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Karabağ ve çevresi bir yılda modern projelerin şantiye alanına dönüştü

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den itibaren hiç vakit kaybetmeden bölgede çalışmalara başlayan Azerbaycan'ın tamamladığı ilk büyük proje Fuzuli Uluslararası Havalimanı oldu

İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı için 2021 devlet bütçesinden 2,2 milyar manat (1,29 milyar dolar) ayrıldı. Bu meblağ yetmezse devlet ek ödenek ayıracak

Köy bazında ilk olarak Zengilan'ın Ağalı köyünü iskana açmayı hedefliyor. "Akıllı köy" konseptiyle yeniden yapılandırılan Ağalı köyünde 200 müstakil ev inşa ediliyor. Köyün yıl sonunda tamamlanması, 2022 başlarında ise ilk sakinlerinin köye yerleşmesi hedefleniyor.

20 bin hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yaklaşık 50 bin mayın ve patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi

Yapımı tamamlanan ve süren karayollarının toplam uzunluğu 723 kilometre. Kelbecer ve Laçın illeri dahilinde de toplam uzunluğu 584 kilometre olacak yollar inşa ediliyor. Bölgedeki başlıca karayollarının 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor

(Ruslan Rehimov/Bakü) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- İş dünyası Gümrük Birliği'nin modernizasyonunda "Yeşil Mutabakat" ve "Dijitalleşme"ye odaklandı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut:

"(Yeşil Mutabakat'a uyum) Bu devam etmesi gereken, AB ile Türkiye arasında iş birliği alanı yaratan bir çalışma"

"Avrupa tarafında bizim açımızdan en önemli hedef bir emisyon ticareti planı"

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

"2021 yılında AB ülkeleri ile ticaret hacmimizin 175 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor ama Gümrük Birliği hizmet, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde ve kısıtlı ürünler ilave edilerek düzenlenirse ikili ticaretimiz 300 milyar dolara ulaşabilir"

EDAM Başkanı Sinan Ülgen:

"Ticarette ve yatırımda dijital alanda engeller var. Bunların ortadan kaldırılabilmesi hem ticaret hem yatırım tarafından Türkiye'nin de bir ölçüde AB mevzuatına uygun olmasıyla mümkün olabilecek"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

5- Akaryakıt, giriş noktasından pompada tüketiciye satışına kadar izlenecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışlar, bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli limit konulacak

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede görev alan bakanlıklar, EPDK'nin Saha Denetim Sistemi'ne veri paylaşımı yapacak, denetimler bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Pandemide meslek değiştirenler restoranları ustasız bıraktı

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan tam kapanmada gelirleri azalan birçok kişi farklı sektörlerde çalışmaya başladı

Restoran işletmecileri, kalifiye elemanların başka sektörlere yönelmesiyle doğan boşluğu doldurmaya çabalıyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

"Biz hemen adam alıp yetiştiremediğimiz için şu anda sektörümüz tarihte görülmemiş bir kaos yaşıyor. Pandemiyle birlikte çevremizde iş değiştirenler var. Sektörümüzde kurye, tır şoförü, tezgahtarlık, getir-götür işlerindeki lojistik işlerine çok gidenler oldu"

Sektörden ayrılıp motokuryelik yapan Süleyman Bilen:

"Daha önce en son yapacağım iş, şimdi ilk yaptığı iş oldu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Türk yüzme tarihine geçen Viktoria Zeynep Güneş, yeni hedeflere kulaç atıyor

Türkiye'ye kısa kulvarda büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Güneş:

" Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin havuzdaki ilk madalyasını kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim"

"Türkiye'nin yüzmedeki geleceğini çok parlak görüyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'na sadece 4 yüzücüyle gittik, 2020 Tokyo'da ise 10 yüzücü vardı. Bu, büyük bir gelişme"

"İstanbul'da yaptığım ve dünyanın neresinde olursam olayım özleyeceğim küçük rutinlerim var"

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.