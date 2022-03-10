ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022

10.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılıTürkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdiSalgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdi

Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de yaşandı

(Burcu Çalık/Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Sanayi ihracatında çarklar 2 sektörde rekora döndü

Demir ve demir dışı metaller sektörünün dış satımı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 artarak 1 milyar 244,8 milyon dolara çıktı

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü ihracatı, yüzde 30,3 artışla 429,9 milyon dolara ulaştı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın bilimdeki azmini manevi kızı Prof. Dr. Serakıncı anlattı:

"(Sancar'ın kanser üzerine son buluşu) Buluşunun belli kısımlarının Türkiye'de yapılabilmesi için birtakım diyaloglara girdi. Şu an klinik deney aşamasında olmamakla birlikte o seviyeye gelebilecek, onun kapılarını açabilecek seviyede"

"Aziz Hoca'mız Türkiye'ye son gelişinde 'Benim zamanımda bu gelişmeler, bu üniversiteler, bu bilimsel altyapı olsaydı belki de ABD'ye gitmezdim.' dedi. Aynı şey benim için de geçerli"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Böcek sevdalısı" profesör, 4 bin türlük koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor

KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan:

"O kadar güzel ki böcekler, dünyasına girdiğiniz zaman onların renkleri, görevleri ve onların doğadaki etkinlikleri olsun bunu öğrendikçe aşkla bu işi yapıyorum"

"Yaklaşık 3 yıl önce dağ şekeri bitkisi üzerinde yaşayan 2 farklı böcek türünü literatüre kazandırdık. Bu böceklere 'Kahramanmaraşensis' ve 'Hasanberkayi' isimlerini verdik"

(Tunahan Akgün/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022

Türkiye, Ankara, Aziz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022 - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:30 Almanlar Türk SİHA'ları hakkında konuştu: Umudun silahı
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement