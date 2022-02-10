ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Mars'taki yaşam izine ışık tutacak Salda Gölü'ne ilişkin proje tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İTÜ iş birliğiyle yürütülen projeden elde edilen sonuçların, NASA tarafından kızıl gezegenden getirilecek verilerle elde edilen sonuçların karşılaştırılması planlanıyor

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar:

"NASA aslında tüm dünyanın merak ettiği 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bizim yaptığımız çalışma, Salda'nın Mars'la benzerliğinden dolayı Mars'taki yaşam izlerine dair önemli bir veri bankası sağlamış olacak"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Küçükbaş hayvan sayısı sağlanan desteklerle artmaya devam ediyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Sürü büyütme ve yenileme, soy kütüğü, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi, çoban istihdamı gibi farklı kalemlerde desteklerin verilmesi şüphesiz hayvan varlığımızın artmasındaki en belirleyici etken"

"Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı en fazla olan iller, 3 milyon 384 binle Van, 3 milyon 59 binle Konya ve 2 milyon 428 binle Şanlıurfa"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Sanayi sektörü yıla 13 milyar doları aşan güçlü bir ihracatla giriş yaptı

Sanayi sektörünün ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artış gösterdi

Sektörün ihracatı geçen ayki toplam ihracatın yüzde 74,6'sını oluşturdu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- SMA tedavisinde kullanılan ilaca erişimin kolaylaştırılması memnuniyet yarattı

SMA Benimle Yürü Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Korol:

"Aileleri strese sokan, baskı altına alan, hastaları da yoran ve strese sokan bir şeydi. Bunun kalkmış olması da çok sevindirici"

SMA tip 2 hastası Rüya Özcan'ın annesi Yonca Korol Özcan:

"Bütün SMA hastaları ve Rüya adına çok mutluyuz. Sağlık Bakan'ımıza da teşekkür ediyoruz"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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