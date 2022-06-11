ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2022

11.06.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2022

10 soruda "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi"GES'in vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyorHasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç...

6 Nisan 1920

1- 10 soruda "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi"

GES'in vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor

Hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

2- Türk lirasıyla ihracat 5 ayda 40,8 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı, geçen ay Mayıs 2021'e kıyasla yüzde 65,94 artarak 7 milyar 581 milyon lira oldu

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi mayısta 26,6 milyar lira olurken 5 aylık dönemde bu tutar 120,2 milyar liraya ulaştı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Demir yollarında yangın ve patlamalara müdahale için vagon geliştiriliyor

Türkiye'de ilk defa üretilen "Kaza Kırım Acil Müdahale ve Tahliye Vagonu"nun tasarım ve üretim çalışmaları tamamlandı, testleri devam ediyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Yüzde 81'i tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nde kiralamalar başlıyor

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İFM'de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor

AA tarafından son hali havadan ve yerden görüntülenen merkezde, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik AVM, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tarım grubundan tarihin en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi

Tarım ihracatı yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 13,2 oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Havalimanı itfaiyecileri Esenboğa'da kurulan zorlu parkurlardaki dayanıklılık yarışmasında mücadele etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 27 havalimanında görevli 83 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi, kıyasıya mücadele verdikleri yarışmada zorlu parkurları aşmak için ter döktü

Tek kadın takımı olarak Kars Havalimanı'ndan katılan Zülfiye Köküm ve Naciye Horatal Kartal, başarıyla tamamladıkları pentatlon sahasında gösterdikleri performansla tam not aldı

(Aykut Karadağ/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'un merkezindeki doğal şifa kaynağı: Tıbbi bitkiler bahçesi

Ekinezya, ıtır, kedi otu, lavanta ile limon otu gibi 700'ü aşkın bitki türünün bulunduğu bahçede, sıcak ve ılıman iklim bitkilerinin yetiştirildiği sera, kurutulmuş örneklerin saklandığı herbaryum ile tohum bankası da yer alıyor

Geleneksel, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği laboratuvarda ise krem, merhem, sabun, kolonya, parfüm, uçucu yağ ve temizlik ürünü yapımı öğretiliyor

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Arife Yıldız, Karadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2022 - Son Dakika
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